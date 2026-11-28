El Manchester United sufrió una humillante derrota 4-0 ante el Brentford en Old Trafford, cayendo al puesto 19 de la Premier League bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

El Manchester United experimentó una de sus jornadas más oscuras bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino al recibir una contundente derrota de 4-0 ante el Brentford en el estadio Old Trafford. Este resultado, registrado durante la decimosegunda jornada de la temporada 2026-27 de la Premier League, desplomó al tradicional club inglés hasta la decimonovena posición de la clasificación, situándolo firmemente en la temida zona de descenso.

La cronología del desastre en Old Trafford

El colapso defensivo se inició a los 19 minutos del primer tiempo, cuando el conjunto local ya demostraba una fragilidad estructural evidente. El primer gol llegó con un disparo potente e imparable que superó la resistencia del arquero Senne Lammens, quien quedó inmóvil ante la precisión del ataque rival.

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La segunda anotación llegó en el complemento, precisamente a los 36 minutos de la segunda parte. El jugador Kristoffer Ajer aprovechó una pelota dividida a centímetros del arco para enviarla a la red, sellando una situación de inferioridad numérica que parecía inevitable para los visitantes.

La ventaja del Brentford se consolidó definitivamente al llegar el tiempo reglamentario, momento en el que un tercer gol, ejecutado con suficiencia técnica sobre Lammens, amplificó la brecha en el marcador. El ambiente en Old Trafford se volvió gélido, reflejando la frustración de una afición que presenciaba el deterioro de su equipo.

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El contexto táctico y la racha negativa

Esta derrota representa el tercer compromiso oficial asumido por Mauricio Pochettino al mando de la entidad de Manchester, consolidando una tendencia alarmante de resultados negativos. El técnico argentino no ha logrado revertir la mala racha que ha permeado cada una de sus appariciones en el banquillo hasta este momento.

El historial reciente de Pochettino incluye una derrota inicial ante el Liverpool en su debut, seguida de un empate sin éxito contra el Sporting de Lisboa en el contexto de la Champions League. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias preparó al equipo para la humillación sufrida contra Las Abejas, cuyo rendimiento fue superior en todos los aspectos tácticos.

Además de la posición decimonovena, los datos estadísticos destacan que el Manchester United es actualmente el equipo que ha recibido la mayor cantidad de goles en la Premier League de esta temporada, acumando un preocupante total de 27 marcadores en contra.

Reflexiones sobre el futuro inmediato del club

La situación contrasta marcadamente con el desempeño mostrado en encuentros previos, como la victoria contundente de 5-2 contra el recientemente ascendido Ipswich Town. Aquel partido se distinguió por la eficacia de Bruno Fernandes, quien anotó tres goles incluyendo uno de penal, complementados por marcas de Jacob Greaves y Bryan Mbeumo.

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Actualmente, la entidad enfrenta la necesidad urgente de revertir su pésimo momento deportivo. La próxima fecha se perfila como un test crucial para evaluar si la dirección técnica puede implementar cambios que alejen al club del precipicio de la Segunda División.