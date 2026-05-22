Manchester City: El sucesor de Guardiola y su plan de refuerzos para la temporada 2023/24

El entrenador que militó en la Premier League tiene todo arreglado para desembarcar en el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola. El club salió a buscar a su reemplazante y todo indica que lo encontraron. Sin embargo, la intención es redoblar la apuesta.

El sucesor de Guardiola puede llegar con un argentino al cuerpo técnico y sueña con Enzo Fernández como refuerzoUn entrenador que militó en la Premier League tiene todo arreglado para desembarcar en el Manchester City tras la salida de Pep.

¿Quién es y qué tiene planeado para esta nueva etapa?será imborrable, pero la urgencia apremia. Con otra temporada a la vuelta de la esquina, el club salió a buscar a su reemplazante. Y todo indica que lo encontró e, incluso, que este podría llegar con un argentino dentro de su cuerpo técnico hasta enero de 2026. De concretarse su llegada, habría un compatriota en el banco de los Citizens. Sin embargo, la intención es redoblar la apuesta





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