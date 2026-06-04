Manchester City amenaza con demandar a Riquelme por prometer que fichará a Haaland

El club inglés Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real Madrid por prometer que fichará al delantero noruego Erling Haaland. Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del club blanco, anunció que Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo si gana las elecciones del próximo 7 de junio.

El club inglés Manchester City amenaza con demandar a uno de los candidatos a la presidencia de Real Madrid por prometer que fichará al delantero noruego Erling Haaland .

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del club blanco, anunció que Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo si gana las elecciones del próximo 7 de junio. Haaland integra el plantel de City desde 2022 y firmó un nuevo contrato de nueve años y medio en enero de 2025, relación que vencería en 2034.

El noruego, de 25 años, fue un goleador prolífico desde su llegada al club y ha conquistado varias copas, incluyendo la Copa de la Liga y la FA Cup esta temporada. Riquelme afirmó haber firmado un acta en la que indicó que, si incumple alguna de las promesas que hizo, le pagará la cuota de los 100.000 socios del club la próxima temporada.

Sin embargo, el club inglés no está dispuesto a dejar que Riquelme utilice la imagen de Haaland para prometer algo que no puede cumplir.

"Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro deportista en este contexto", apuntaron desde el club inglés





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