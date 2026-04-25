La administración de las Islas Malvinas advierte a Donald Trump tras filtraciones sobre una posible revisión del apoyo estadounidense al Reino Unido en la disputa de soberanía con Argentina. Los isleños reafirman su derecho a la autodeterminación.

La administración de las Islas Malvinas ha emitido una firme advertencia al expresidente de los Estados Unidos , Donald Trump, en respuesta a la filtración de información que sugiere que el Pentágono está considerando retirar su apoyo histórico al Reino Unido en la disputa de soberanía con Argentina .

Ante la posibilidad de un cambio en la política exterior estadounidense, un portavoz del gobierno isleño enfatizó este sábado que la autodeterminación es un derecho humano fundamental, tal como se establece en el artículo primero, párrafo segundo, de la Carta de las Naciones Unidas. Esta reacción de los kelpers surge directamente como consecuencia de la divulgación de un correo electrónico interno del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, revelado por la agencia Reuters.

El correo electrónico propone ejercer presión sobre los aliados de la OTAN que no brindaron un apoyo total a las operaciones militares en el conflicto contra Irán, utilizando como herramienta de negociación el respaldo a las denominadas posesiones imperiales europeas. El vocero del archipiélago recordó que en 2013 se llevó a cabo un referéndum, con observación internacional, en el que un abrumador 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, optaron por mantener su estatus como territorio de ultramar del Reino Unido.

En este contexto, la administración isleña busca fortalecer su posición frente a las especulaciones provenientes de la Casa Blanca, reafirmando su plena confianza en el compromiso del Gobierno del Reino Unido de defender y respetar su derecho a la autodeterminación. Estas declaraciones, que han generado conmoción a nivel internacional, fueron rápidamente recogidas por los principales medios de comunicación británicos, incluyendo The Telegraph, The Times y The Independent, en un ambiente de creciente incertidumbre en torno a la relación entre Londres y Washington.

La administración del primer ministro Keir Starmer no tardó en responder a los informes que sugerían una ruptura en la alianza estratégica con los Estados Unidos. Un portavoz de Downing Street fue enfático al declarar que la postura británica no ha cambiado y que el derecho de los habitantes del archipiélago es de suma importancia.

El funcionario británico subrayó que la soberanía reside exclusivamente en Londres y que esta posición ha sido comunicada de manera clara y consistente a las sucesivas administraciones estadounidenses. La situación ha escalado rápidamente a nivel regional, provocando una reacción inmediata del gobierno argentino. El canciller argentino, Pablo Quirno, utilizó sus plataformas de redes sociales para rechazar la postura británica, calificándola como una situación colonial que persiste desde 1833.

El presidente Javier Milei se sumó a esta declaración, reiterando el reclamo histórico argentino al afirmar que las Islas Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas, en un escenario donde el apoyo de Trump a Gran Bretaña parece, por primera vez en décadas, estar sujeto a revisión. La posibilidad de que Estados Unidos reconsidere su apoyo al Reino Unido en la disputa por las Malvinas plantea interrogantes sobre el futuro de la relación transatlántica y el impacto en la estabilidad regional.

La administración isleña ha dejado claro que no aceptará ninguna solución que no respete la voluntad de su población, expresada de manera contundente en el referéndum de 2013. El debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas es un tema de larga data que ha generado tensiones entre Argentina y el Reino Unido durante casi dos siglos. Argentina reclama la soberanía sobre las islas, argumentando que fueron ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña en 1833.

El Reino Unido, por su parte, defiende el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas, quienes se identifican como británicos y desean seguir siendo parte del Reino Unido. La filtración del correo electrónico del Pentágono ha reavivado este debate y ha puesto de manifiesto la complejidad de la situación. La posible revisión de la política estadounidense podría tener consecuencias significativas para ambas partes.

Si Estados Unidos decidiera retirar su apoyo al Reino Unido, esto podría debilitar la posición británica en la disputa y fortalecer el reclamo argentino. Sin embargo, también podría generar inestabilidad en la región y socavar la confianza en la alianza transatlántica. La administración isleña ha instado a todas las partes a respetar el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas y a buscar una solución pacífica y negociada al conflicto.

La comunidad internacional ha observado con atención los acontecimientos y ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones. La resolución de este conflicto requiere un diálogo constructivo y un compromiso con el derecho internacional. La situación actual subraya la importancia de mantener la estabilidad regional y evitar acciones que puedan poner en peligro la paz y la seguridad





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