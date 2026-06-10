Maluma despacha prejuicios y tristeza tras ver biopic de Michael Jackson

Maluma, en los American Music Awards, se refirió a la homofobia y la tristeza que sintió después de ver la biopic de Michael Jackson. El músico colombiano valoró a sus seguidores y describió el pensamiento homofóbico como vetusto.

Maluma , en los American Music Awards . (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Si bien desde el programa tomaron esta declaración como un motivo de risa, el músico continuó valorando a sus seguidores: "Luego le consultaron si la homosexualidad le genera prejuicios y Maluma fue tajante: ¿Prejuicio de qué?

Ya estamos en un nuevo mundo, eso no va", agregó describiendo el pensamiento homofóbico como vetusto. Igualmente, decidió separar el pensamiento católico y las palabras de las Escrituras como una justificación para la homofobia y agregó con contundencia: "Días atrás, reconoció que su sensación después de ver la biopic de Michael Jackson no fue de las mejores. Lo cierto es que el film le produjo tristeza y también Me vi la película y fue muy triste.

La sensación que el film le dejó fue el de una persona que arriesgó todo en su vida con el objetivo de llegar a la cima.y su sistema nervioso lo mandó a pagar mierda. Demasiado joven", reveló el músico, aunque el film no llega a relatar la muerte del músico, pero sí algunos accidentes, operaciones estéticas y la gran soledad que Jackson experimentaba desde pequeño. Por eso, decide llevar una vida más tranquila.

"porque sin salud no hay nada, estar en familia. Yo busco música", finalizó el colombiano





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