Mallorca de Martín Demichelis desciende a Segunda División

A pesar del triunfo ante Real Oviedo, el Mallorca dirigido por el entrenador argentino Martín Demichelis descendió a la Segunda División del fútbol español.

El equipo dirigido por el entrenador argentino Martín Demichelis quedó 18° en la tabla y a pesar del triunfo, bajó de categoría por resultados ajenos.

El Mallorca de Demichelis descendió a la Segunda División. El conjunto balear llegaba a la jornada final obligado a sumar de a tres y esperar una combinación favorable. Si bien cumplió con su parte, el triunfo de Betis frente a Levante y el empate entre Girona y Elche dejaron sin chances al equipo bermellón, que terminó perdiendo la categoría por los resultados entre los clubes involucrados en la pelea por la permanencia.

Durante gran parte de la tarde, Mallorca mantuvo viva la ilusión. El equipo mostró una buena versión, dominó el partido y cerró la temporada con una goleada contundente ante un Real Oviedo que ya estaba descendido desde fechas anteriores. El empate de Girona ante Elche también resultó decisivo, ya que el equipo dirigido por Demichelis necesitaba una victoria del conjunto catalán para tener chances de mantenerse en Primera.

De esta manera, entre los equipos que jugarán la próxima temporada en la Segunda División del fútbol español





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