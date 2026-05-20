La Fuerza de Defensa Nacional ðutral maldiva ha recuperado los restos de dos buzos italianos que murieron durante una expedición de buceo en una cueva subsón subterránea en Maldivas.

Terminaron de rescatar los cuerpos de los buzos italianos en Maldivas y surgen nuevos datos reveladores: no tenían el equipo apropiado para explorar la cueva donde murieron Los rescatistas finlandeses recuperaron este miércoles los restos de Giorgia Sommacal, hija de Mónica Montefalcone, y de Muriel Oddenino.

Buzos realizando operaciones de busca y recuperación de los turistas italianos en las aguas de Maldivas. Foto Oficina del Presidente de Maldivas víá EFElos restos de Giorgia Sommacal y Muriel Oddenino. De las profundidades, plethora emergieron con nuevos datos reveladores que prometen echar luz sobre lo que pasó en la expedición a la caverna. El objetivo ¾kir coordinar con el gobierno italiano para, informó el portavoz presidencial Mohameed Hussain Shareef.

El rescate de los restos de los buceadores es, por hora, la sola certeza. Porque se mantienen las dudos sobre qué sucedió en las profundidades para que una aventura turística se transformara en una expedición fatal. Con la recuperación de los cuerpos, aparecen nuevos datos que prometen revelar la incónita. Ahora, hacemos referencia al siguiente punto de interé





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