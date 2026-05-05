Malamud analiza por qué Adorni sigue en el Gobierno pese a la investigación

El politólogo Andrés Malamud expuso tres posibles razones detrás de la permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, a pesar de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito: pararrayos, fusible y vínculos personales.

El politólogo Andrés Malamud ofreció un análisis exhaustivo sobre las razones que explican la permanencia de Manuel Adorni , jefe de Gabinete, en el Gobierno nacional a pesar de la investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante una entrevista concedida a Carlos Pagni en el programa Odisea argentina, transmitido por LN+, Malamud delineó tres interpretaciones principales que podrían justificar la continuidad de Adorni en su cargo. La primera de estas interpretaciones se centra en la idea de que Adorni está siendo utilizado como un pararrayos, una figura que atrae la atención pública y desvía las críticas de las políticas económicas implementadas por el gobierno.

Malamud argumentó que, ante el aumento de la inflación y otros problemas económicos, la figura de Adorni y las acusaciones de corrupción sirven para concentrar la atención mediática y pública, evitando así un escrutinio más profundo de las decisiones económicas. Esta estrategia, según el politólogo, permitiría al gobierno mantener un cierto nivel de apoyo popular al desviar la atención de los problemas más urgentes.

La segunda hipótesis planteada por Malamud se refiere a la posibilidad de que Adorni sea un fusible, es decir, un funcionario que será sacrificado en el momento en que acumule demasiados problemas o se convierta en una carga política para el Presidente Javier Milei. En este escenario, la permanencia actual de Adorni sería simplemente una cuestión de tiempo, una estrategia para mantenerlo en el cargo hasta que sea necesario deshacerse de él.

Malamud enfatizó que esta opción resultaría funcional al interés del Presidente, permitiéndole distanciarse de cualquier escándalo o controversia que involucre a su jefe de Gabinete. La tercera explicación ofrecida por Malamud se relaciona con los vínculos personales dentro del círculo de poder.

El politólogo señaló que la relación de Adorni con el Presidente no es de amistad directa, sino que está mediada por la hermana de Milei, lo que genera una dinámica diferente a la que se observó en el caso de otros funcionarios como Nicolás Posse o Guillermo Francos, quienes fueron despedidos a pesar de su cercanía con el Presidente. Malamud argumentó que existe una dependencia profunda entre Milei y su hermana, y que esta dependencia se extiende a las personas cercanas a ella, lo que dificulta la posibilidad de que Adorni sea removido de su cargo.

Además, Malamud insinuó la existencia de una cuarta hipótesis, más compleja y delicada, relacionada con la posibilidad de que Adorni esté actuando como testaferro, aunque no profundizó en esta línea de investigación durante la entrevista. Más allá del caso específico de Adorni, Malamud amplió su análisis al funcionamiento general del Gobierno de Javier Milei, destacando la importancia fundamental de la economía en el sostenimiento del apoyo popular.

El politólogo explicó que el respaldo social que recibe el gobierno varía directamente en función del desempeño económico del país, y que, por el contrario, cuando Milei se involucra en batallas culturales o ideológicas, su popularidad tiende a disminuir. Malamud argumentó que el actual Presidente representa un cambio significativo en la lógica política tradicional argentina, que durante décadas se caracterizó por un péndulo entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA).

Milei, según el politólogo, se ha posicionado como una opción alternativa a esta dinámica, representando a las otras 22 provincias del país y a aquellos sectores de la población que se sienten marginados por las políticas centralistas. Esta estrategia, según Malamud, le ha permitido a Milei construir una base de apoyo sólida en el interior del país, lo que le ha dado una ventaja competitiva en el escenario político nacional.

El analista también destacó la importancia de comprender las dinámicas de poder dentro del gobierno, y cómo estas dinámicas pueden influir en las decisiones políticas y económicas. Malamud sugirió que la relación entre Milei y su hermana es un factor clave para entender la permanencia de Adorni en el cargo, y que esta relación podría tener implicaciones más amplias para el futuro del gobierno.

En resumen, el análisis de Malamud ofrece una perspectiva compleja y matizada sobre la situación política actual en Argentina, destacando la importancia de la economía, las dinámicas de poder y los vínculos personales en la toma de decisiones gubernamentales. La continuidad de Manuel Adorni en el gobierno, a pesar de las investigaciones por enriquecimiento ilícito, plantea interrogantes sobre las prioridades y estrategias del Presidente Javier Milei.

La hipótesis del pararrayos sugiere una estrategia de comunicación deliberada para desviar la atención de los problemas económicos y concentrarla en la figura de Adorni. Esta táctica, si es cierta, podría indicar una falta de confianza en la capacidad del gobierno para abordar los desafíos económicos de manera efectiva y una preferencia por la manipulación de la opinión pública.

La hipótesis del fusible, por otro lado, implica una falta de lealtad y una disposición a sacrificar a un funcionario para proteger la imagen del Presidente. Esta opción podría generar desconfianza dentro del gobierno y dificultar la colaboración entre los diferentes actores. La hipótesis de los vínculos personales, finalmente, sugiere que las decisiones políticas están influenciadas por factores ajenos a la lógica racional y al interés público.

Esta situación podría llevar a la toma de decisiones arbitrarias y a la perpetuación de prácticas clientelistas. En cualquier caso, la permanencia de Adorni en el cargo plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad del gobierno de Javier Milei.

La investigación en curso por enriquecimiento ilícito debe ser llevada a cabo de manera exhaustiva e imparcial para determinar si Adorni ha cometido algún delito y, en caso afirmativo, para que sea juzgado y sancionado de acuerdo con la ley. La credibilidad del gobierno depende de su capacidad para demostrar que está comprometido con la lucha contra la corrupción y con la defensa del interés público.

La situación de Adorni es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el gobierno de Milei en materia de gobernabilidad y transparencia. La forma en que se resuelva este caso tendrá un impacto significativo en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en la legitimidad del gobierno





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