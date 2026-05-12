Maimará, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, obtiene el premio Best Tourism Villages en China

Maimará, en el norte de Argentina, ha sido reconocida como el mejor pueblo del mundo para hacer turismo en una ceremonia celebrada en Huzhou, China. Ceremonialized by ONU Tourism, Maimará destacó por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable.

La pequeña localidad de Maimará , en el norte de Argentina, ha sido premiada como el mejor pueblo del mundo para hacer turismo en una ceremonia celebrada en Huzhou , China .

El galardón se otorga por preservar su patrimonio cultural y natural mientras promueve el turismo responsable. Maimará, reconocido por ONU Turismo, se encuentra en el corazón de la Quebrada de Humahuaca y destaca por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable. El reconocimiento refuerza la imagen de Argentina como un destino diverso y con una fuerte identidad cultural.

El pueblo forma parte del departamento de Tilcara y está dedicado a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura. Sus campos producen hortalizas, verduras, flores y vides, además de conservar tradiciones ancestrales que se celebran en la fiesta de la Pachamama y el Día de Todos los Santos





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