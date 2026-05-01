Mahiques logra aprobación de concurso judicial con candidatos vinculados al peronismo y al PRO

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, logró la aprobación del Concurso 442 para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde se negociaron candidatos vinculados al peronismo y al PRO. Las ternas incluyen nombres con conexiones políticas y cambios en el orden de mérito que generaron controversia.

Juan Bautista Mahiques logró este jueves que la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobara el Concurso 442 para cubrir vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, específicamente una en la sala II y tres en la sala III.

Según fuentes judiciales, el ministro de Justicia habría negociado con Gerónimo Ustarroz, exrepresentante del Poder Ejecutivo en el Consejo y hermano del senador Eduardo 'Wado' De Pedro, para incluir postulantes 'atractivos para el peronismo'. Sin embargo, también se colaron aspirantes alineados con el PRO, la lista Bordó y la agrupación Compromiso Judicial, espacios de militancia dentro de la Asociación de Magistrados.

Un juez afectado por estos manejos reveló que Ustarroz habría admitido conversaciones con Mahiques, citando la frase: 'Estos son los que podemos meter, si les gustan, bien'. Aunque De Pedro siempre negó su rol como negociador, fuentes cercanas al kirchnerismo insisten en lo contrario, añadiendo un reproche: 'La amistad de Wado con los Mahiques no impidió que le fallaran en contra a Cristina'.

Las ternas aprobadas para este concurso incluyen a Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nóbili y Juliana Gabriela Kina; Camilo Almeida Pons, Beatriz Pfarher y Javier Pico Terrero; Silvina Bracamonte, Alejandro José Laje y Marcelo Gota; y José Luis Cassineiro, Fernando Julián Olta Santa Cruz y Sofía Saint Jean. Si el plenario del Consejo aprueba estas ternas y Viola las envía a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei deberá elegir un candidato para cada vacante.

Sin embargo, no todos los seleccionados llegaron a sus puestos por mérito en los exámenes, sino que algunos ascendieron durante las entrevistas, donde pueden influir apreciaciones subjetivas e ideológicas. Por ejemplo, Kina y Pfarher subieron desde los puestos 11° y 10° al 3° y 5°, respectivamente. Ambas tienen una trayectoria en el Ministerio Público Fiscal y están vinculadas a la línea de Alejandra Gils Garbó, lo que las convierte en candidatas potencialmente apoyadas por el peronismo.

Laje, por su parte, renunció al concurso 405 para permitir la inclusión de Raúl Agustín Rubiero, quien estaba en la lista complementaria y es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde 2021. Según fuentes, Mahiques ya envió el pliego de Rubiero al Senado. Una magistrada al tanto de las negociaciones confirmó que 'Mahiques acordó que Laje se baje del concurso 405 para que entre Rubiero y le garantizó a cambio el acceso a una terna en el 442'.

Los casos más llamativos son los de Gota y Saint Jean, que pasaron de los puestos 18° y 20° al 9° y 12° tras las entrevistas, lo que generó una impugnación que puso en riesgo la votación del concurso en el Consejo. Viola modificó el orden de mérito, incluyendo candidatos atractivos para el peronismo, posiblemente para facilitar negociaciones en el Senado.

La objeción fue presentada por Ximena Rocha y Julio César García Villalonga, quienes cuestionaron a la jueza Alejandra Provítola y al viceministro de Justicia, Santiago Viola, por cambios no justificados en el orden de mérito. El concurso 442, iniciado en 2021, ha sufrido retrasos y cambios en su composición, perjudicando a algunos candidatos y beneficiando a otros, como Pfarher.

Un consejero aseguró que 'el que tenía a cargo la confección de las ternas es Santiago Viola con la supervisión de Mahiques'





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