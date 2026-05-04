Magda Choque Vilca: La Diosa de las Papas Andinas que rescata sabores ancestrales

La ingeniera agrónoma Magda Choque Vilca, referente en la investigación de cultivos andinos y defensora de la biodiversidad, comparte su historia de conexión con las papas y su lucha por la soberanía alimentaria.

Magda Choque Vilca , conocida como la “Reina de las papas andinas”, aunque prefiere ser llamada “Diosa de las papas andinas”, destaca la importancia de su trabajo en la preservación de los sabores ancestrales y la biodiversidad.

Ingeniera agrónoma nacida en La Quiaca, Jujuy, es pionera en la investigación de cultivos andinos y defensora de la soberanía alimentaria. Su conexión con las papas comenzó hace más de 35 años, impulsada por la búsqueda de la papa huayro, un tipo específico que escaseaba. Esta búsqueda la llevó a investigar las variedades perdidas y a comprender la riqueza de la agrobiodiversidad andina. Inicialmente, su enfoque fue académico, pero pronto se transformó en una relación identitaria y afectiva.

Tras investigar en Argentina y realizar estudios en Perú, donde quedó fascinada por la diversidad de papas en las ferias locales, Magda aprendió a conectar con las plantas, incluso pidiendo permiso para fotografiarlas, según el consejo de su padre. Descubrió que su apellido, Choque, significa “papa semilla”, lo que reforzó su sentido de pertenencia y su rol como portavoz de este legado.

Su trabajo la llevó a cuestionar el sistema educativo culinario, que consideraba excluyente, y a impulsar la creación de la Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria, buscando darle rigor científico al saber popular y revalorizar la cocina como una actividad educativa. Magda critica la mirada portocentrista en la investigación agrícola argentina, que priorizaba las papas aptas para la industria y el mercado de Buenos Aires, ignorando la lógica y la riqueza de los cultivos andinos.

Hoy, se siente privilegiada por vivir en comunidad y tiene tres prioridades: escribir sobre sus experiencias, seguir cocinando y seguir aprendiendo, manteniendo su compromiso con las comunidades andinas. Su historia de soberanía y biodiversidad será presentada en el MALBA en el evento “Mujeres que Cocinan Ideas”, buscando inspirar a otras mujeres a transformar la realidad desde la tierra y la cocina.

Su labor no solo se centra en la recuperación de variedades de papas ancestrales, sino también en la promoción de una alimentación saludable y sostenible, basada en los conocimientos y las tradiciones de los pueblos originarios. Magda Choque Vilca es un ejemplo de cómo la ciencia, la cultura y el compromiso social pueden unirse para construir un futuro más justo y equitativo, donde la biodiversidad y la soberanía alimentaria sean pilares fundamentales.

Su trabajo es un reconocimiento a la sabiduría ancestral de los pueblos andinos y una invitación a valorar y proteger el patrimonio natural y cultural de Argentina. La defensa de las papas andinas es, para Magda, una lucha por la identidad, la autonomía y la dignidad de las comunidades que las cultivan y las consumen. Su legado trascenderá el apodo de “Reina” o “Diosa”, porque su trabajo es fundamental y perdurará en el tiempo





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