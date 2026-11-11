Madrid y Barcelona registran disturbios tras huelga general el 11 de noviembre de 2026

Disturbios en Madrid y Barcelona tras huelga general del 11 de noviembre de 2026. Cientos de detenidos y altercados tras protestas contra la economía popular.

La jornada electoral en España se vio ensombrecida por la violencia en las principales urbes tras una huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre de 2026. Las ciudades de Madrid y Barcelona protagonizaron episodios de graves disturbios civiles que interrumpieron el desarrollo de la campaña política.

Desarrollo de la protesta general

Las manifestaciones comenzaron bajo una premisa de pacifismo y normalidad democrática. Los trabajadores y organizaciones sociales salieron a las calles para expresar su disconformidad con el panorama socioeconómico actual. La movilización abarcó múltiples territorios del país con una participación significativa.

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Escala de la violencia policial

El equilibrio se rompió drásticamente al final de las concentraciones en zonas clave. Grupos de encapuchados iniciaron saqueos a comercios y lanzaron material pirotécnico contra los cuerpos de seguridad. La escalada de tensión obligó a una respuesta firme por parte de las autoridades públicas.

Despliegue de fuerzas en Cataluña

La policía catalana movilizó decenas de furgones antidisturbios para contener el avance de los manifestantes. Se forzó a los grupos a descender hacia zonas más controladas donde se repitieron los lanzamientos de petardos. Los altercados afectaron a establecimientos comerciales en las zonas céntricas.

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Cifras de detenidos y consecuencias

El balance oficial registró más de 1.500 incidentes por piquetes y manifestaciones a lo largo del territorio nacional. Hubo más de 50 detenidos inicialmente por la acción de los piquetes, cifra que ascendió hasta 74 en los disturbios posteriores. Esta cifra refleja la intensidad del conflicto social generado.

Impacto en el debate político

Paralelamente, los líderes políticos cuestionaron las propuestas económicas del Partido Popular. Se advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para los servicios públicos si estas medidas se implementaran. Las críticas se intensificaron a horas del inicio de la campaña electoral contra la representatividad de las grandes centrales sindicales.