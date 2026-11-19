Fueron aprehendidas en el barrio General Savio de Córdoba por liderar una banda de robo de vehículos con inhibidores tras la captura de sus hijos.

En el barrio General Savio de la ciudad de Córdoba, las autoridades policiales llevaron a cabo una importante intervención que resultó en la detención de dos mujeres. Estas sospechosas fueron acusadas de asumir el liderazgo de una organización criminal dedicada al robo de vehículos automotores, utilizando dispositivos inhibidores de alarmas para facilitar sus ilícitos. La operación policial se intensificó y completó con éxito tras la captura previa de sus hijos, quienes inicialmente dirigían las maniobras de sustracción.

Estructura delictiva y relevamiento policial

Los investigadores de la División Investigaciones Criminales centraron sus operativos en desmantelar una banda especializada en la sustracción de automóviles. El modus operandi consistía en el uso de inhibidores de señales para anular los sistemas de seguridad de los vehículos, lo que permitía a los ladrones llevarse las unidades sin que se activara la alarma original. Una vez que las unidades eran sustraídas, estas eran canalizadas hacia el mercado negro para su posterior venta ilegal, generando importantes pérdidas económicas para las víctimas y complicando las labores de recuperación.

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Durante las semanas previas a la operación final, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un exhaustivo relevamiento para identificar a todos los miembros de la red. Este seguimiento riguroso permitió lograr la captura inicial de dos jóvenes, quienes eran los responsables directos de ejecutar los robos en las calles de la ciudad. La detención de estos jóvenes representó un golpe significativo para la organización, ya que interrumpió la cadena operativa que habían establecido en la zona.

Reorganización del grupo criminal

Tras la prisión de sus hijos, la estructura delictiva no se disolvió, sino que se reorganizó estratégicamente para continuar con sus actividades ilícitas. Las madres de los jóvenes detenidos asumieron el control total de las maniobras, demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia notable por parte de la banda. Al ponerse al frente de la operación, estas mujeres continuaron utilizando los mismos métodos de robo, asegurando que el grupo pudiera mantenerse activo a pesar de la presión policial y la reducción de sus integrantes más jóvenes.

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La decisión de las madres de tomar el liderazgo puso de manifiesto la naturaleza persistente de estas bandas criminales urbanas. Al asumir el mando, demostraron que la experiencia y la conexión familiar pueden facilitar la continuidad de las actividades ilegales incluso cuando los ejecutores directos son capturados. Esta evolución en la jerarquía del grupo complicó aún más las labores de investigación, ya que las nuevas figuras al mando podrían haber implementado nuevas tácticas o fortalecido las redes de comercialización de los vehículos robados.

Resolución judicial y perspectivas futuras

Las dos mujeres fueron finalmente aprehendidas y trasladadas a las dependencias correspondientes, donde quedaron a disposición de la Justicia para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra. La medida preventiva asegura que no puedan interferir en la continuidad de las indagaciones ni escapar de la represión legal. Se espera que el organismo judicial determine los cargos específicos y la gravedad de los delitos cometidos durante su periodo de liderazgo en la banda.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de establecer el alcance total de las actividades criminales de esta red. Las fuerzas policiales están trabajando para determinar la cantidad exacta de vehículos sustraídos, lo cual es crucial para calcular el daño económico total y restituir la propiedad a sus legítimos dueños. Asimismo, se indaga activamente sobre la posible existencia de otros integrantes de la banda que no hayan sido identificados o detenidos hasta el momento.