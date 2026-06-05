La actriz publica su primer libro, una mezcla de autoficciÃ³n y crÃ³nica que narra su vÃ­a de niÃ±ez a adulta y analiza la influencia de su madre en su independencia y su papel como madre

Madre mía es la obra de autoficciÃ³n y crÃ³nica que ha lanzado la actriz como su primer libro. En la presentaciÃ³n, que contó con la presencia de familiares y amigas del mostrador del espectÃ¡culo, la autora compartiÃ³ su recorrido vital, desde la niÃ±ez hasta la actualidad, en una serie de relatos breves que exploran la relaciÃ³n conflictiva pero profunda con la madre.

El texto se plantea como un viaje memorialÃ­stico donde la figura materna actÃºa de faro, guiando al lector a travÃ©s de recuerdos, anÃ©cdotas y reflexiones que buscan comprender, perdonar y transformar el vÃ­nculo parental. La escritora describiÃ³ cÃ³mo la tarea de plasmar esos episodios le sirviÃ³ para liberar resentimientos, descubrir la ambiciÃ³n de su madre por la independiencia econÃ³mica y reconocer la influencia de esa enseÃ±anza en su propia trayectoria como madre y como profesional del entretenimiento.

Al relatar la intensa labor de su progenitora, resaltÃ³ que durante una era en la que la mayor parte de las mujeres se limitaba al dÃ©coro del hogar, su madre se destacÃ³ por buscar su propio sustento, rechazando la idea tradicional de depender de un marido adinerado. Durante la charla, la autora ahondÃ³ en los momentos mÃ¡s tÃ³picos del conflicto generados por la respuesta emocional de su madre ante cualquier situaciÃ³n cargada de erotismo, desde una simple escena de beso entre parejas hasta sus propios descubrimientos sexuales.

Estas reacciones descontroladas revelan la complejidad de una mujer que, a la vez, luchaba contra los estigmas de su tiempo y buscaba forjar una identi d personal alejada de los moldes preestablecidos. El testimonio de la actriz muestra cÃ³mo la escritura se convirtiÃ³ en una herramienta terapÃ©utica que le permitiÃ³ construir un puente entre la exigencia propia como madre y la comprensiÃ³n del legado de su progenitora.

La presentaciÃ³n tambiÃ©n estuvo marcada por la presencia de reconocidas figuras del cine y la televisiÃ³n, como Graciela Borges, Dolores Fonzi, Lucrecia Martel y Marina Bellati, que aportaron su apoyo y reflejaron la importancia del proyecto dentro del panorama cultural actual. Las fotos del evento, publicadas por la agencia de comunicaciÃ³n, capturaron la emotividad del momento y subrayaron la intersecciÃ³n entre la literatura y el mundo del espectáculo.

Con su debut literario, la actriz espera cerrar ciclos, fomentar la reflexiÃ³n sobre la independencia femenina y abrir un espacio de sanaciÃ³n para aquellas personas que atraviesan procesos similares de reconciliaciÃ³n familiar





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