Madre lucha por justicia por muerte de su hija en explosión de gas

Una madre lucha por justicia por la muerte de su hija en una explosión de gas en San Fernando, distrito de Virreyes. La madre denunció al propietario del departamento y está luchando por justicia en el caso abierto por un delito de estrago doloso seguido de muerte.

Una madre lucha por justicia para su hija fallecida tras explosión de gas que arrasó su departamento en un complejo en Virreyes, distrito de San Fernando.

La mujer denunció al propietario de los departamentos por la pérdida de gas y sus múltiples llamados ignorados del dueño. La causa quedó abierta por un delito de estrago doloso seguido de muerte y la familia lucha por justicia mientras intentan cubrir las necesidades de sus tres hijos pequeños. La familia ya denunció la amenaza del dueño a los vecinos y no descarta continuar con el reclamo para justicia





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