Madre intenta asesinar a sus tres hijos con monóxido de carbono en una falsa pijamada

Chardonnay Marie Benavidez, de 29 años, fue detenida tras confesar que intentó matar a sus tres hijos pequeños y suicidarse con gases tóxicos en el garaje de su casa. Los niños sobrevivieron y están bajo el cuidado de su padre.

Una madre de 29 años, identificada como Chardonnay Marie Benavidez, fue detenida tras confesar que intentó asesinar a sus tres hijos pequeños y luego suicidarse mediante la inhalación de monóxido de carbono en el garaje de su vivienda en Oregón.

El suceso ocurrió el sábado 6 de junio alrededor de las 20 horas, cuando Benavidez llamó al 911 desde su casa y admitió lo que había hecho. Según el teniente de la policía local, la mujer había investigado previamente métodos para quitar la vida y decidió usar el escape de su automóvil como herramienta letal.

De acuerdo con el informe policial, Benavidez convenció a sus hijos - dos mellizos de 2 años y un niño de 4 - de que iban a tener una pijamada en el auto. Los llevó al garaje, cerró la puerta y encendió el motor del vehículo. Los pequeños comenzaron a desvanecerse por la intoxicación. La madre, al ver la gravedad de la situación, se arrepintió y los trasladó al living de la casa, desde donde llamó al 911.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron a la mujer y a los tres niños intoxicados. Los bomberos tuvieron que intervenir con equipos especiales para ventilar el garaje, ya que la concentración de gases era tan alta que ni la policía podía ingresar sin protección. Allí hallaron el automóvil con una manguera conectada al tubo de escape, prueba clave del intento de asesinato.

Tras recibir atención médica de urgencia, los tres niños fueron dados de alta y entregados a su padre, quien se mostró consternado por lo ocurrido. El padre declaró que inicialmente no le permitieron ver a sus hijos en el hospital y que incluso fue detenido brevemente por insistir en ingresar. Por su parte, Benavidez permanece detenida sin derecho a fianza y enfrenta cargos de intento de asesinato, entre otros.

Durante su confesión, la mujer dijo que planeaba dispararse si el monóxido mataba a los niños pero no a ella. Afortunadamente, los pequeños sobrevivieron gracias a la rápida intervención policial y médica. Este caso ha conmocionado a la comunidad local, que describe a la acusada como una madre aparentemente normal que ocultaba una profunda crisis emocional





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