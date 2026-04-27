Madonna Sorprende en Boliche, Banderas y Griffith Cenan Juntos y Affleck Busca Dejar el Tabaco

Resumen de las últimas noticias del mundo del entretenimiento: Madonna adelanta su nuevo álbum, Antonio Banderas y Melanie Griffith comparten una cena familiar, Ben Affleck prueba un método inusual para dejar de fumar y otras celebridades capturadas en momentos cotidianos.

El mundo del entretenimiento estuvo repleto de momentos capturados por las cámaras esta semana, ofreciendo un vistazo a la vida de celebridades y sus actividades más recientes.

Madonna, la icónica reina del pop, sorprendió a sus fans con una aparición inesperada en un boliche de West Hollywood, anticipando el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Confessions II', programado para el 3 de julio. La artista, luciendo un atrevido conjunto compuesto por un corset rosa, una minifalda de encaje, botas bucaneras de cuero y un velo de tul, irrumpió en la cabina del DJ acompañada por el productor Stuart Price, energizando el ambiente con sus éxitos clásicos como 'Vogue' y 'Like a Prayer', así como con adelantos de su decimoquinto trabajo discográfico, incluyendo temas como 'I Feel So Free' y 'Freedom'.

La presentación sirvió como un lanzamiento informal del álbum, atrayendo a personalidades como Addison Rae, Romy de The xx y el DJ Mez Monty. Madonna abandonó el lugar en la madrugada junto a su novio, Akeem Morris, dejando una estela de entusiasmo entre los asistentes. En otras noticias, Antonio Banderas y Melanie Griffith fueron vistos disfrutando de una cena en Matsuhisa, acompañados por su hija Stella Banderas y su esposo.

La pareja, que estuvo casada durante casi dos décadas, demostró mantener una relación cordial y afectuosa, ofreciéndose mutuamente el brazo al salir del restaurante. Banderas, vestido con una campera gris y pantalones cargo, y Griffith, con jeans anchos y una chaqueta de cuero negra, se mostraron sonrientes y relajados. Stella del Carmen los seguía de cerca con un conjunto en tonos neutros.

Banderas ha expresado en numerosas ocasiones su profundo cariño por Griffith, afirmando que es una persona a la que amó, ama y siempre amará, independientemente de su situación sentimental. Griffith, por su parte, ha declarado su amor y admiración por Banderas de manera similar. Esta cena familiar subraya la madurez y el respeto mutuo que prevalece entre ambos actores. Paralelamente, Ben Affleck parece estar probando una nueva estrategia para dejar de fumar: reemplazar los cigarrillos por manzanas.

Tras varios intentos fallidos, el actor fue visto implementando esta técnica de sustitución, buscando superar su adicción de una vez por todas. Además, otras celebridades también fueron capturadas en momentos cotidianos. Gwyneth Paltrow disfrutó de una cena con amigos en Florencia, Italia, donde fue invitada a la reapertura de la emblemática Villa San Michele después de una extensa restauración de 18 meses.

Anna Kournikova fue fotografiada llevando a sus hijos a clases de artes marciales, mostrando un estilo casual con pantalones anchos grises, una musculosa negra y gafas de sol a juego. La extenista, que se retiró de las canchas a los 21 años debido a lesiones crónicas, disfruta de una vida tranquila en Miami junto a su esposo, Enrique Iglesias, y sus hijos.

Rodrigo Guirao Díaz se encuentra en Sicilia, Italia, para comenzar el rodaje de una nueva temporada de la serie 'Viola Come Il Mare', donde compartirá elenco con Can Yaman. Finalmente, la joven Ella Beatty, hija de Annette Bening y Warren Beatty, está dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación, trabajando con Hugh Jackman y protagonizando una serie de Netflix.

Minerva Casero también está haciendo noticia con su debut en un musical, compartiendo sus pensamientos sobre su padre y cómo su nombre ha influido en su carrera





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