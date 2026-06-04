Madelene Sagström, embarazada de siete meses, compite en el US Women's Open y revela su historia de abuso sexual infantil

La golfista sueca Madelene Sagström participa en el US Women's Open en su séptimo mes de embarazo, desafiando las exigencias de uno de los torneos más difíciles. Su presencia trasciende el deporte al revelar públicamente que fue víctima de abuso sexual en su infancia, un testimonio que refleja su resiliencia y fortaleza tanto dentro como fuera del campo.

La sueca Madelene Sagström compite en el US Women's Open cursando el séptimo mes de embarazo y su historia de resiliencia conmueve al deporte mundial.

Mientras buena parte del mundo del golf habla de la dificultad que presenta Riviera Country Club para esta edición del Major más importante del calendario femenino, la presencia de la sueca terminó generando un impacto mucho más profundo que cualquier score. Sagström está jugando el torneo embarazada de casi siete meses. Sí: uno de los campeonatos más exigentes del planeta, en una cancha rapidísima, larga y extremadamente demandante física y mentalmente.

La golfista decidió contar públicamente que sufrió abuso sexual durante su infancia. Según relató, el hecho ocurrió cuando tenía alrededor de siete años y convivió con ese dolor en silencio durante casi dos décadas. Durante mucho tiempo no pudo hablarlo. Como ocurre en muchísimos casos, aparecieron la culpa, el miedo, la vergüenza y la dificultad para poner en palabras algo traumático atravesado además por la infancia.

Recién ya de adulta comenzó lentamente a compartirlo con personas de confianza hasta que finalmente tomó la decisión de hacerlo público. Sagström explicó que el golf había sido durante años una especie de refugio emocional. Un espacio donde podía enfocarse, competir y escapar mentalmente de una carga interna que llevaba desde chica. También contó que hablar finalmente del abuso le permitió empezar a reconstruirse desde otro lugar.

No solamente como atleta, sino también como persona. Por eso su imagen recorriendo Riviera embarazada genera algo especial incluso para gente que jamás vio un torneo de golf completo. Porque la escena termina simbolizando mucho más que deporte de alto rendimiento. La sueca atraviesa actualmente el séptimo mes de embarazo y espera su primer hijo junto a su esposo Jack.

Aun así, decidió competir porque se siente bien físicamente. Incluso explicó que el embarazo le cambió sensaciones dentro de la cancha: tuvo que adaptar entrenamientos, descansos y hasta algunos aspectos técnicos de su juego. Sagström se enfrenta con una de las canchas más difíciles de Estados Unidos, también aparece la imagen de alguien que durante años peleó otra batalla muchísimo más invisible





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