Macri retrata su nueva etapa en una gira y ataca a intendentes y gobernadores

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, participa en un acto en Vicente López,ндағы la gira "Próximo Paso", con su nueva etapa y видом crítico hacia los intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales, concejales y consejeros escolares del PRO bonaerense. También ataca a los gobernadores bonaerense y nacional.

El expresidente encabezó un acto en el Club Centro Galicia de Olivosal rumbo al gobierno nacional. A pesar de no renunciar a marcar diferencias con intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales, concejales y consejeros escolares del PRO bonaerense.

La actividad integró la gira "Próximo Paso", con la que Macri busca reposicionar al partido para la contienda electoral de 2027. La elección del distrito no fue casual. Vicente López fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que el PRO gobernó, consolidándose como bastón amarillo en territorio históricamente peronista.

"Por ahí están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer", arrancó Macri con una alusión irónica a su nuevo estado sentimental. La frase generó risas en la sala, pero el tono cambió rápido. El expresidente vino a hablar de poder. Durante su exposición, Macri defendió el comunicado que el PRO difundió la semana pasada, cuestionando a quienes "frenan el cambio desde adentro", en un llamado "Manifiesto Próximo Paso".

Presentó esa premisa como un ejercicio de coherencia. Macri planteó que callar los errores no protege el cambio, frente a una mirada populista. Ante una sala colmada, escuchó un pedido puntual de los militantes y exigió que el Poder Ejecutivo eleve el pliego de Santiago Bausili al Senado, con un plazo de todos los distintos candidatos que habrá que digan si lo van a sostener en el tiempo.

Macri estuvo en forma crítica con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y profirió una mirada filosófica





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