Macri reaparece con ambiciones presidenciales y un incidente en Chaco

Mauricio Macri lanza su gira federal en Chaco para reposicionar al PRO, pero su presentación se ve opacada por una salida intempestiva de una conferencia de prensa tras ser consultado sobre Javier Milei. El exmandatario evalúa una posible candidatura presidencial en 2027, en medio de un escenario político cambiante y el debilitamiento de la imagen del actual presidente.

Mauricio Macri no descarta una posible candidatura presidencial en 2027 y ha iniciado una gira federal en Chaco para reposicionar al PRO. Sin embargo, su visita se vio marcada por un momento de notable desconcierto cuando se retiró abruptamente de una conferencia de prensa. La salida intempestiva de Macri, que compartía el estrado con Fernando de Andreis y otros legisladores provinciales, ocurrió justo cuando se le consultó sobre su relación con Javier Milei .

Visiblemente molesto ante la pregunta, el exmandatario realizó un gesto para que De Andreis respondiera y, en cuestión de segundos, se levantó de su asiento en la sala de conferencias de un hotel en Resistencia. Esta acción tomó por sorpresa a los presentes, con algunos reportando haber escuchado gritos detrás del escenario, mientras los legisladores del PRO intentaban reorganizarse para cubrir la ausencia de Macri. Según fuentes que participaron en el evento, Macri ya había expresado su descontento por la baja asistencia, estimada en apenas 150 personas, incluyendo delegaciones de Corrientes y Misiones. La pregunta sobre Milei pareció ser la gota que colmó el vaso, exacerbando su molestia. Previo a la conferencia, el líder del PRO se había reunido con el gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero. Macri mantiene un diálogo fluido con dirigentes de la Unión Cívica Radical, sin descartar un eventual restablecimiento de su alianza, algo que consideró en 2025 para las legislativas en la provincia de Buenos Aires con el fin de influir en las negociaciones con los libertarios. La principal preocupación de Macri de cara a 2027 es la preservación de su bastión político, la Ciudad de Buenos Aires. Muchos interpretan sus movimientos nacionales como una estrategia para presionar a los libertarios y asegurar que le dejen libre el camino en la capital. El análisis de esta maniobra sugiere que un potencial candidato presidencial del PRO en la actualidad tendría pocas chances de ganar, pero podría obtener entre el 8% y el 10% de los votos, lo suficiente para complicar la reelección de un candidato libertario. Inicialmente, Macri exploró la posibilidad de que Jorge Brito o Marcos Galperín fueran candidatos presidenciales. Sin embargo, el CEO de Mercado Libre no mostró interés, y el banquero está actualmente en conversaciones con Emilio Monzó para un posible acercamiento al peronismo. Sin una figura externa clara, Macri ha dejado abierta la opción de ser él mismo candidato presidencial en reuniones recientes con su círculo íntimo, un escenario que previamente rechazaba de plano. "Ahora anda con ganas", comentan desde su entorno, señalando que se está "abriendo una oportunidad" ante el declive en las encuestas de Javier Milei, cuya imagen presidencial atraviesa su peor momento con más del 60% de rechazo. Con Milei debilitado, en el círculo de Macri creen que se crea un vacío para el voto de centro-derecha que el fundador del PRO podría ocupar. Por ello, desde su entorno analizan que la "ancha avenida del medio" propuesta por Horacio Rodríguez Larreta no existe y que la competencia electoral se polarizará entre una opción de centro-derecha liberal y otra de centro-izquierda progresista. En consecuencia, en el PRO continúan convencidos de la necesidad de posicionarse en el polo de la centro-derecha y atraer votos de centro desde esa base. Es por esta razón que Macri no se distancia del rumbo económico de Milei, que sigue enmarcado bajo el concepto de "cambio". Desde esta perspectiva, Macri marca sus diferencias: "La lealtad es al cambio que se prometió y eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal. Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados, lo traicionan", declaró en Chaco poco antes de la accidentada conferencia, y añadió: "Nosotros no somos un paso atrás, somos el próximo paso". El PRO está rearmándose y se opone a Valenzuela en Tres de Febrero, acusándolo de "abandono de la gestión". Este reinicio del PRO impulsado por Macri incluye la directiva a las provincias de organizar propuestas electorales con liderazgo propio. Este tema fue abordado en la última reunión del PRO bonaerense





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