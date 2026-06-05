Macri propone cuatro candidatos para dirigir a Boca y descarta su vuelta a la política del club

El expresidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, sugirió a Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Carlos Tevez y Rodolfo Arruabarrena como posibles sucesores de Claudio Úbeda. Además, negó rotundamente que vaya a presentarse como candidato en las elecciones de 2027.

El mundo del fútbol argentino está expectante ante los movimientos en el banco de Boca Juniors . Tras la salida de Claudio Úbeda, el club busca un nuevo entrenador que pueda liderar al equipo en el segundo semestre de competencia.

En este contexto, Mauricio Macri, expresidente del club entre 1995 y 2007, ha dado su opinión sobre los posibles candidatos. En declaraciones recientes, Macri mencionó cuatro nombres que, según su criterio, reúnen las condiciones necesarias para asumir el cargo: Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Carlos Tevez y Rodolfo Arruabarrena. Estos entrenadores tienen en común su pasado como jugadores y técnicos en el club, así como una conexión profunda con la identidad de Boca.

Macri enfatizó que si el club fuera serio y estuviera bien dirigido, no podría dejar de considerar a estos cuatro profesionales. La declaración del expresidente llega en un momento de incertidumbre, donde la actual comisión directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, aún no ha oficializado un reemplazo. Mientras tanto, los rumores apuntan a que Arruabarrena es el principal candidato, aunque las negociaciones sobre el proyecto deportivo y el aspecto económico continúan estancadas.

Se espera que durante el próximo fin de semana las partes puedan alcanzar un acuerdo. Macri también aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores sobre un posible regreso a la política del club. Negó rotundamente que vaya a encabezar una lista en las elecciones de 2027, apagando así las especulaciones que habían surgido.

Recordemos que Macri ya intentó volver a la dirigencia en las elecciones pasadas como vicepresidente junto a Andrés Ibarra, pero perdió por amplio margen ante la fórmula de Riquelme y Jorge Amor Ameal, que obtuvo el 65.3% de los votos. Esta derrota marcó un antes y un después en la relación entre Macri y el actual oficialismo, y parece haberlo alejado de futuras aspiraciones políticas dentro del club.

Más allá de las declaraciones de Macri, la decisión final recae en la comisión directiva actual, que deberá evaluar los perfiles disponibles. Entre los candidatos mencionados, Barros Schelotto ya tuvo un ciclo exitoso como entrenador de Boca, ganando varios títulos, mientras que Palermo y Tevez tienen experiencia en el fútbol argentino y extranjero. Arruabarrena, por su parte, también conoce la institución y ya dirigió al equipo en el pasado.

La afición espera con ansias una definición, ya que el equipo necesita estabilidad para encarar los desafíos del segundo semestre. La elección del nuevo entrenador será crucial para las aspiraciones de Boca en la liga local y en los torneos internacionales. Macri, aunque fuera del poder, sigue siendo una voz influyente en el ambiente boquense, y sus opiniones generan repercusiones.

Sin embargo, el tiempo dirá si sus sugerencias serán tomadas en cuenta por la dirigencia. Lo cierto es que el nombre de Arruabarrena suena con fuerza, pero aún no hay nada oficial. Mientras tanto, los hinchas especulan y debaten en las redes sociales sobre quién sería el mejor candidato para devolverle la gloria al club.

La historia de Boca está llena de grandes técnicos, y ahora la directiva tiene la responsabilidad de elegir a uno que esté a la altura del legado. Con la temporada en marcha, cada día que pasa sin un entrenador confirmado aumenta la presión. Se espera que en los próximos días haya novedades, y que el nuevo timonel pueda comenzar a trabajar lo antes posible.

La situación es compleja, pero las declaraciones de Macri han puesto sobre la mesa opciones que antes no se consideraban abiertamente. Sin duda, la decisión marcará el rumbo del club en los próximos meses





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