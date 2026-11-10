Macri justifica sector VIP Papa Francisco y enfrenta críticas por desigualdad

El jefe de Gobierno porteño defendió las carpas para figuras públicas durante la visita del Papa Francisco, generando controversia por el trato diferenciado.

El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, respondió a las fuertes críticas surgidas tras la celebración religiosa que contó con la presencia del Papa Francisco. Macri aclaró que no se trató de un lujo descomunal, sino de una medida logística necesaria para albergar a personal clave del operativo.

Defensa de la logística del evento

Jorge Macri argumentó que las carpas tenían como objetivo principal brindar un espacio a las personas dedicadas al operativo, incluyendo miembros de la Iglesia y autoridades. El propósito era garantizar condiciones adecuadas para quienes realizaron tareas específicas durante varias horas ante los cortes de acceso.

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El mandatario porteño señaló que la infraestructura buscaba proteger a efectivos policiales y gendarmería, aunque reconoció que su ausencia en los espacios acondicionados generó malestar. Las imágenes mostraron empresarios y políticos en zonas con catering, mientras el público general esperaba bajo el sol.

Polémica sobre invitados exclusivos

Eduardo Feinmann confirmó públicamente la existencia de un sector VIP con comida y personalidades del espectáculo. Las fotografías difundidas revelaron diferencias entre asistentes con asientos protegidos y voluntarios en condiciones precarias.

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Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó la organización diferenciada. Lorenzetti expresó su rechazo al corralito VIP para celebridades con dress code, destacando la falta de respeto hacia los fieles.

Cuestionamientos a la gestión DF Entertainment

La productora DF Entertainment, involucrada en la organización, enfrentó interrogantes sobre quién autorizó las invitaciones. Los criterios de selección y financiación de los espacios reservados permanecen sin explicación clara.

Las versiones contrapuestas sobre la confección de listas dejaron pendientes detalles sobre la intervención de organismos nacionales y porteños. El contraste entre el mensaje de humildad y las comodidades preferenciales alimentó la polémica social.