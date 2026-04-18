Macri inicia gira federal con la mira en 2027 y advierte a Milei: "El cambio no está blindado"

El expresidente Mauricio Macri lanzó este viernes su movimiento "Próximo paso" en Chaco, marcando el inicio de una gira federal. Desde allí, dirigió un mensaje a la militancia del PRO y a la juventud del partido, enviando guiños al gobierno de Javier Milei pero también lanzando una clara advertencia sobre la fragilidad del "cambio". Macri enfatizó la necesidad de defender las reformas y evitar el regreso del populismo, reclamando lealtad a las ideas y criticando el silencio ante las falencias del actual proyecto, sin dejar de marcar el camino a seguir para el PRO y para la consolidación de las transformaciones impulsadas.

Mauricio Macri dio comienzo este viernes a una gira federal acompañado por la militancia del PRO, con la vista puesta en las elecciones de 2027 y su compleja relación con el actual gobierno de Javier Milei . Desde la provincia de Chaco, el expresidente lanzó su nuevo movimiento llamado "Próximo paso", un espacio destinado a reconectar con la base del partido amarillo y, especialmente, con la juventud.

En su discurso, Macri envió varios mensajes dirigidos al mandatario libertario, si bien no lo nombró explícitamente, dejando entrever su influencia en la agenda política actual. Sin embargo, la nota distintiva de su intervención fue una advertencia contundente: aseguró que "el cambio no está blindado" y que "el silencio traiciona el cambio", un claro llamado de atención sobre la necesidad de defender activamente las reformas. Macri articuló su mensaje en torno a la idea de que el PRO fue quien sembró las semillas de la libertad y el cambio en Argentina, lamentando el que describió como "ejército de demolición" que surgió tras su gobierno en 2019. A pesar de la victoria de la corriente libertaria en 2023, insistió en que el "cambio no está blindado", diagnosticando que el principal desafío reside en la fortaleza de la idea de cambio frente a los embates del populismo. Pidió que el "cambio avance", interpelando directamente a la audiencia presente en el acto realizado en Resistencia. A lo largo de su intervención, se centraron tres ideas fundamentales, todas orientadas hacia el futuro, como sugiere el nombre de su flamante movimiento. Al abordar la última de estas ideas, Macri intensificó sus alusiones al gobierno de Milei, sin nombrarlo, subrayando que "no hay que callarse". "Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo porque es nuestro rumbo. Además, nosotros venimos a completar. No vamos a ser opositores ni oponernos a lo que corresponde, menos dar excusa para que vuelva el populismo", sentenció, posicionando al PRO como un actor que busca complementar y fortalecer las reformas, no obstaculizarlas. En un momento sensible para el gobierno de Milei, marcado por el escándalo que rodea a Manuel Adorni y las crecientes presiones por renuncias incluso desde dentro de La Libertad Avanza, Macri puso especial énfasis en el concepto de "lealtad". Definió la lealtad como un compromiso "al cambio que se prometió", argumentando que esta convicción "nos obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal en este proyecto que compartimos". Esta afirmación resonó como una crítica velada a la actitud del gobierno ante las debilidades o errores percibidos. La idea del "silencio" fue retomada con vehemencia: "Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona. Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo para vendernos ese veneno que dañó a nuestra sociedad durante décadas", advirtió. Con esta declaración, Macri buscó desmarcarse de cualquier complicidad pasiva y reafirmó la intención del PRO de ser una voz activa, aunque aclaró: "No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo. Vamos a señalar las cosas que faltan". Mirando nuevamente hacia su militancia, Macri anticipó "tiempos en que hay que volver a ser protagonistas" y convocó a dejar de lado las disputas internas. "Debemos ser mejor de lo que somos. Seámoslo, dejemos de lado las peleas internas, las pequeñeces; está en juego el futuro de nuestro país. Eso nos obliga a elevarnos, pensar en grande", exclamó con un tono enérgico que buscaba cohesionar al partido. Al cierre de su discurso, reiteró su arenga a los jóvenes del PRO, instándolos a "prepararse, no callarse y entender que blindar el cambio requiere un trabajo de todos los días". Destacó la tenacidad de aquellos que defienden el statu quo, a quienes describió como "equivocados viendo a través de un vidrio sucio que no les permite ver este cambio sano al mundo". Concluyó afirmando que la tarea del PRO es "que hasta que no vean el rumbo correcto, blindar y defender ese cambio", consolidando así su rol como custodio y promotor de las transformaciones iniciadas. Es importante recordar que Macri ya había realizado un relanzamiento del PRO a mediados de marzo en Parque Norte, donde adelantó que el partido amarillo no se posicionaría como opositor a Milei. Posteriormente, en la cena de la Fundación Pensar, hizo un breve comentario sobre la necesidad de que Argentina se supere tras "muchos años de improvisaciones". La mención más reciente de Macri en el oficialismo provino de Patricia Bullrich, quien reconoció la influencia de Macri como su expresidente y reafirmó su respeto, aunque observó que el PRO, si bien colabora en el Congreso y vota las iniciativas, podría tener una postura de apoyo más selectiva, ley por ley, motivada por convicciones compartidas





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mauricio Macri Javier Milei PRO Elecciones 2027 Cambio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El oficialismo de Milei pierde terreno: encuestas revelan un escenario electoral incierto para 2027Un reciente sondeo de Opina Argentina muestra una caída en la imagen del presidente Javier Milei y una fuerte paridad en la intención de voto con el peronismo, planteando dudas sobre sus posibilidades de reelección en primera vuelta.

Read more »

Midieron a Milei y Kicillof de cara a 2027: cómo saldría el balotaje más esperadoUn relevamiento de Proyección identificó un final apretado entre el libertario y el líder indiscutido de la oposición. ¿Cuánto afecta el caso Adorni a la imagen presidencial?

Read more »

Economistas proyectan el futuro del dólar y la inflación en Argentina hasta 2027Analistas locales e internacionales ajustaron sus proyecciones económicas para Argentina, enfocándose en la evolución del tipo de cambio y la inflación para los próximos años. Se espera una moderación gradual, pero con posibles tensiones a corto plazo, influenciadas por factores externos.

Read more »

Gobierno de Milei arma alianzas políticas para 2027La administración de Javier Milei ya trabaja en la consolidación de alianzas estratégicas con gobernadores provinciales de cara a las elecciones de 2027. Karina Milei, Lule Menem y Diego Santilli se reunieron con mandatarios como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo para acordar la repetición de alianzas electorales y asegurar apoyo legislativo a cambio de no interferencia en las elecciones provinciales.

Read more »

Gucci se une a Google para lanzar gafas inteligentes en 2027El conglomerado de moda Kering, propietario de Gucci, ha anunciado una alianza con Google para lanzar sus propias gafas inteligentes en 2027. Estos dispositivos estarán potenciados por Android XR, un sistema operativo de realidad extendida de Google, y buscarán competir con las smartglasses de Meta y EssilorLuxottica (Ray-Ban, Oakley). Se especula sobre las funcionalidades que incluirán, como interacción por audio o pantallas, mientras Apple también se prepara para ingresar a este mercado el próximo año.

Read more »

Macri apoya a Milei pero no descarta competir en 2027El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, expresó su apoyo al gobierno de Javier Milei en un acto partidario en Chaco. Si bien enfatizó la continuidad del cambio y la necesidad de avanzar, dejó abierta la posibilidad de una candidatura presidencial en 2027. Macri afirmó que su partido nunca será oposición al actual gobierno y destacó la identidad del PRO como motor del cambio en Argentina, al tiempo que advirtió sobre los peligros del populismo y la inacción.

Read more »