Macri exige diálogo y transparencia al Gobierno mientras negocia con La Libertad Avanza

Mauricio Macri critica la falta de diálogo oficial y pide transparencia en Justicia. El exmandatario detalla su incomodidad en las negociaciones electorales con La Libertad Avanza de cara a 2027.

El expresidente Mauricio Macri lanzó una serie de críticas contundentes contra la gestión actual durante su intervención en el 16° Foro de la consultora Abeceb. En su discurso, el líder de Pro exigió que el Gobierno nacional encuentre espacios genuinos de diálogo y confianza con los distintos sectores de la sociedad. Además, instó a las autoridades a mantener un comportamiento impecable en materia de transparencia y administración de Justicia.

Negociaciones electorales y posiciones políticas

Este análisis se produce en medio de las negociaciones entre Pro y La Libertad Avanza para un eventual acuerdo electoral con vistas a las elecciones de 2027. Macri reconoció la posición incómoda que su partido ocupa actualmente en el esquema político. Señaló que, a pesar del respaldo, percibe una poca flexibilidad por parte del mileísmo para integrar al macrismo de manera orgánica. Consideró que las conversaciones están estancadas, aunque ambas partes debaten quincenalmente en la Casa Rosada.

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Crítica al modelo de gobernanza actual

El exmandatario advirtió que Argentina enfrenta una encrucijada similar a la de 2019. Sostuvo que el país debe decidir entre volver atrás o continuar el camino de desarrollo. Según su visión, para pasar del equilibrio macroeconómico a un crecimiento sostenido, es imperativo generar mesas de trabajo con gobernadores, empresas e industrias. Consideró que la falta de diálogo oficial para crear estos espacios tiene un peso negativo en la gobernabilidad.

Inconsistencias en el índice de transparencia

Macri contrastó la situación actual con la gestión de Cambiemos. Recordó que en aquel periodo Argentina mejoró su posición en el índice de Transparencia Internacional. Por el contrario, afirmó que bajo la gestión de Javier Milei, el país cayó en dicha lista. Expresó su preocupación ante la sensación de inestabilidad institucional, mencionando la constante entrada y salida de figuras relacionadas con el sistema de Justicia.

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Valoración de Luis Caputo y estructura de equipos

A pesar de las críticas, Macri elogió a Luis Caputo como el mejor ministro del gobierno actual. Argumentó que esto se debe a que Caputo ya había asumido roles de gestión similares durante el anterior mandato. Reconoció que el equipo económico actuó con agallas y razonabilidad, aunque sugirió que podría haber sido más coordinado. También advirtió sobre los riesgos de los proyectos de poder basados en la familia, calificándolos de desastrosos.

Reflexiones sobre liderazgos y el futuro político

En el cierre de su disertación, Macri enfatizó la necesidad crucial de contar con equipos sólidos en tiempos imprevisibles. Consideró que la capacidad de recibir el "no" es fundamental para un líder efectivo. Advertió que existe una línea muy fina entre manipular y mentir, y sostuvo que la época de los iluminados ha terminado. Reiteró su intención de apoyar al gobierno con honestidad, sin pedir nada a cambio, pero manifestando su disconformidad con la apertura política actual.