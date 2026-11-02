Macri conversa con Bullrich: tensiones con Milei y el Plan B para 2027

Jorge Macri se reúne con Patricia Bullrich mientras las tensiones con los Milei crecen. Analizan la reelección y el futuro del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 2027.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, mantiene conversaciones frecuentes con la senadora Patricia Bullrich en sus oficinas de Palermo. Estas reuniones se realizan en un contexto político complejo y lleno de matices, donde las relaciones personales y estratégicas dentro de la coalición política están siendo seriamente cuestionadas. La senadora, quien ejerce su rol en tiempos de campaña que ocurren cada dos o cuatro años, ha sido una figura central en estos diálogos. Ella recibe a diversos dirigentes políticos en este espacio durante los períodos electorales, consolidando su influencia en el panorama nacional e internacional.

Tensiones con la Libertad Avanza

Estas charlas están generando incomodidad significativa entre la familia y el círculo cercano de Javier Milei, el presidente de Argentina. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió descartar oficialmente los rumores que apuntaban a una posible candidatura suya para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo las siglas de La Libertad Avanza para el año próximo. Esta decisión representa un desafío directo al intento de reelección que lleva adelante actualmente el jefe de Gobierno porteño. Incluso cuando se especulaba sobre la posibilidad de que Bullrich pisara territorio porteño para una futura contienda, ella mantuvo una postura firme y clara.

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El propio alcalde reconoce esta transparencia. Comenta habitualmente que ella le dice las cosas en la cara, a diferencia de otros actores políticos que pueden ser más ambiguos. Cada vez que se reúnen, las conversaciones giran principalmente en torno a la política local. Bullrich observa y analiza críticamente los déficits y las virtudes de la actual gestión urbana. Sin embargo, el espacio también se abre para discutir temas de alcance nacional. Es en este ámbito de diálogo donde Jorge Macri ha obtenido certezas importantes sobre la situación política actual.

Bullrich está convencida de que, de no haber cambios profundos en el rumbo de la economía del país, Javier Milei enfrentará grandes dificultades para lograr la reelección. La senadora busca activamente acercar posiciones con Jorge Macri en caso de que él decida abrirse paso en la política nacional durante los próximos meses. En esas reuniones, le comunica que cuenta con el apoyo de una decena de gobernadores para una eventual candidatura presidencial. Este respaldo sería un factor crucial en las dinámicas internas de la coalición gobernante.

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El Plan B del PRO y Mauricio Macri

Macri es consciente de que este acercamiento con Bullrich lo deja en una posición incómoda frente a su relación con los hermanos Milei. Actualmente, estos están dando señales claras de un posible respaldo a su propia candidatura de cara al año 2027. No obstante, tampoco descartan la posibilidad de jugar separados al PRO, como ocurrió en las elecciones locales de 2025. En medio de estas idas y vueltas, Mauricio Macri, primo del jefe de Gobierno, todavía no descarta considerar la figura de Fernando de Andreis como una carta clave para la Ciudad. La dinámica entre ambos primos sigue siendo variable y compleja.

Fuentes cercanas al líder del PRO indican que Mauricio Macri está asimilando gradualmente el intento de reelección de Jorge. Sin embargo, le critica frecuentemente la estrategia y el enfoque de su primo. Esto no implica que en las charlas telefónicas que mantiene con Karina Milei, ni a través de emisarios en las reuniones PRO-Libertad Avanza que se dan cada quince días en Casa Rosada, haya trascendido información confidencial. El nivel nacional sigue siendo una variable que corre en la Ciudad, más allá de que el círculo de Jorge Macri asegure que todas las encuestas lo perfilan como la mejor opción hacia 2027.

Escenarios y alianzas en la Ciudad

Este domingo, Jorge Macri visitó con Karina Milei y Diego Santilli un enorme escenario montado en la intersección de Libertador y Sarmiento. Este lugar será el punto de encuentro el lunes nueve, cuando el Papa León XIV le hablará a una multitud que se desplegará por más de veinte cuadras en el barrio de Palermo. La presencia de Santilli, quien es un viejo conocido del PRO y mantiene un vínculo histórico sólido con el jefe de Gobierno, contrasta con la mirada cautelosa de Karina. Ella siempre lo ha observado con recelo, a pesar de ser una figura de enorme influencia dentro del círculo político porteño, aunque menos conocida para el público general.

Por otro lado, Ramírez, quien es la jefa del bloque libertario en la Legislatura, ha sido muy crítica con Jorge Macri en varias ocasiones. Recientemente, le ha achacado la falta de reconocimiento a una serie de proyectos libertarios que el jefe de Gobierno implementó como propios en la Ciudad. A pesar de esto, Macri estuvo presente en varias de las fotos recientes más importantes de La Libertad Avanza en la Ciudad, incluyendo el acto que encabezó Karina en La Rural y la gala solidaria de la Fundación de la Familia Policial.

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Contexto político y críticas internas

La gala solidaria fue organizada por Genoveva Ferrero, quien ejerce el cargo de secretaria general de Administración y Presupuesto de Poder Judicial de CABA. Este evento sirvió como un escenario visible para las tensiones latentes. Horacio Rodríguez Larreta, el ex alcalde porteño y figura hiper crítica de la gestión de Jorge Macri, también asistió. Larreta, quien fue funcionario de Macri hasta 2023, se sentó en mesas cercanas, pero evitó cualquier tipo de contacto visual. Esta ausencia de interacción habla por sí sola de la profundidad de las fracturas políticas.

Mientras tanto, la relación entre Mauricio Macri y Jorge Macri sigue mostrando señales de inestabilidad. Las fuentes cercanas al líder del PRO confirman que el primo mayor está intentando entender y asimilar la estrategia de reelección de Jorge. Critica frecuentemente su manejo de la situación, pero no puede ignorar el apoyo que está generando en ciertos sectores. La combinación de lealtades familiares, alianzas partidarias y ambiciones personales crea un tablero político extremadamente dinámico y lleno de sorpresas para los próximos años.