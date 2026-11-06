Macri avanza en la recuperación del GP de Argentina con la F1

Jorge Macri reunió con Stefano Domenicali en Interlagos para asegurar el retorno de la Fórmula 1 a Buenos Aires. El objetivo principal es finalizar las obras del Autódromo y cerrar un acuerdo de largo plazo, con fechas tentativas para 2029 o 2030.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezó una delegación oficial al circuito de Interlagos en Brasil para sostener una reunión estratégica de 40 minutos con Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1. Este encuentro, realizado en el marco del Gran Premio de San Pablo, marca un paso determinante en la gestión porteña para recuperar la sede de la máxima categoría del automovilismo mundial en Argentina.

La gestión municipal ratificó su compromiso institucional para la reincorporación del Gran Premio de la Ciudad. El objetivo inmediato es finalizar las obras de infraestructura en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y establecer un marco contractual seguro, buscando un plazo mínimo de cinco años para la disputa del campeonato.

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Detalles Técnicos y Cronograma

Macri explicó que el avance en las obras del autódromo va levemente adelantado al cronograma inicial, una situación que otorga tranquilidad ante los desafíos climáticos del verano. Las autoridades locales son conscientes de que el fenómeno climático El Niño y el Súper Niño representan un riesgo significativo para la programación, por lo que la rapidez en la finalización del trazado es prioritaria.

El primer paso concreto para asegurar la presencia del campeonato es garantizar que la instalación deportiva cumpla con todos los estándares requeridos. Una vez completada esta etapa física, el equipo de trabajo se dedicará a negociar los términos financieros y legales, con la meta de cerrar un acuerdo definitivo antes de marzo del año siguiente.

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Posiciones y Negociación Estratégica

Stefano Domenicali reconoció durante la charla la profunda pasión que existe en Argentina por el automovilismo. La autoridad de la F1 valoró la inversión que realiza la Ciudad de Buenos Aires y entendió que, aunque no es fácil competir financieramente con otros países, la gestión porteña tiene las condiciones para ofrecer las certezas necesarias para un contrato de largo plazo.

Jorge Macri fue enfático al afirmar que esta iniciativa trasciende figuras políticas o deportivas individuales. La relación con la Fórmula 1 debe estructurarse como una cuestión de Estado, similar a la inversión realizada para la línea de subte F, garantizando que la infraestructura beneficie a generaciones futuras y no dependa de la permanencia de un funcionario o piloto específico.

Impacto Real y Próximos Pasos

Se exploró la posibilidad de recuperar una fecha vacante en el calendario mundial debido a la situación geopolítica en Medio Oriente. Sin embargo, Macri aclaró que este tema se discutió de manera general, ya que la asignación de fechas es una prerrogativa exclusiva de la organización y requiere una planificación rigurosa.

Las fechas tentativas que manejan las fuentes oficiales apuntan hacia 2029 o 2030, aunque no se descarta la posibilidad de una convocatoria anterior. La clave para acercar esa ventana de oportunidad radica en la firma anticipada de un marco de acuerdo que valide la capacidad operativa y financiera de Buenos Aires ante el organismo rector.

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Condiciones para el Retorno del Campeonato

El gobierno local enfatizó que la presencia del piloto argentino Franco Colapinto en el paddock es relevante, pero no es el factor decisivo para la negociación. La estructura financiera debe ser sólida y acorde a los costos que implica organizar un evento de esta magnitud, asegurando la rentabilidad y logística para todos los involucrados.

El trabajo técnico, financiero y legal continúa en paralelo para definir cada aspecto del contrato. Las autoridades porteñas mantienen una postura cautelosa y realista, priorizando la concreción de hechos verificables sobre las expectativas públicas, con la certeza de que el autódromo renovado será un legado permanente para la ciudad.