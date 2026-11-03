Mac Allister destaca a Leonel Flores y Agustín Giay en la renovación argentina

Alexis Mac Allister elogia a Leonel Flores y Agustín Giay por su alto nivel en la Selección Argentina, clave en el proceso post-Mundial.

Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool y referente de la Selección Argentina, ha identificado a dos jóvenes figuras que están marcando la diferencia durante el actual ciclo de renovación del equipo nacional. El campeón del mundo en Qatar 2022 resaltó específicamente el talento y la capacidad de adaptación de Leonel Flores y Agustín Giay, dos jugadores que están dando sus primeros pasos importantes con la Albiceleste.

Evaluación del nivel juvenil en la Albiceleste

El futbolista de Liverpool reveló que los dos jóvenes que más lo sorprendieron en las últimas convocatorias son Leonel Flores y Agustín Giay. Mac Allister afirmó que, aunque Leonel Flores haya disputado pocos minutos en algunos partidos, su nivel es evidente. El delantero de 19 años irrumpió con fuerza en esta temporada por Boca Juniors bajo la dirección técnica de Vasco Arruabarrena, lo que motivó que Scaloni lo convocara para observarlo de cerca. Flores ya sumó participación en los últimos tres amistosos jugados frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Also read La prensa británica apuntó contra Mac Allister tras su polémico cruce con un jugador del Arsenal

Además de Flores, Mac Allister mencionó a Agustín Giay, lateral izquierdo del Palmeiras, destacando su buen rendimiento. El mediocampista indicó que Giay ha demostrado en los entrenamientos el nivel que puede aportar al conjunto nacional. Estas valoraciones se enmarcan en el contexto de transición que vive la Selección Argentina tras la despedida de Lionel Messi, un momento crucial para integrar nuevas promesas al plantel profesional.

Exclusión de Nico Paz del reconocimiento específico

El jugador del Liverpool dejó claramente fuera de esta evaluación específica a Nico Paz, figura del Como que ha ganado terreno en el equipo nacional y que podría incluso heredar la camiseta número 10 de Messi. Mac Allister reconoció el talento de Paz, asegurando que todos saben lo que puede ofrecer y que lo consideran un talento excepcional, de los que no se ven con frecuencia. El equipo de profesionales valora su presencia y se esfuerza por ayudarle a crecer, pero las preguntas sobre la renovación reciente se centraron en Flores y Giay.

Advertisement

Impacto en el mercado y perspectivas futuras

La confirmación de este alto nivel juvenil tiene implicaciones directas para la dinámica del fútbol argentino. Leonel Flores, quien es considerado una joven figura de Boca, contará con ambos equipos para el duelo clave con Banfield en la semifinal de la Copa Argentina. Este encuentro crucial está programado para el 14 de noviembre en Mendoza, una fecha que pondrá a prueba la forma de los jugadores seleccionados. La selección prioriza al equipo por encima del talento individual, especialmente ante la ausencia del mejor del mundo.

Mac Allister enfatizó que, aunque están en buenas manos gracias al talento emergente, siempre hay que priorizar al grupo. La frase "hay mucho nivel" resume la confianza del Liverpool en la próxima generación argentina. Este proceso de renovación busca construir un nuevo bloque competitivo que pueda mantener la excelencia deportiva sin depender de figuras legendarias, asegurando así el futuro de la Albiceleste en los próximos ciclos internacionales.