Mac Allister defiende la paciencia con jóvenes tras la salida de Messi

Alexis Mac Allister analiza la transición de la Selección Argentina sin Lionel Messi, destacando el talento emergente y la necesidad de calma.

Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool y figura de la Selección Argentina, ha liderado el discurso institucional alrededor de la nueva era del fútbol nacional tras la ausencia de Lionel Messi. El jugador de 25 años, con 58 partidos y 7 goles en su historial, enfatizó que la paciencia es un recurso estratégico necesario para la consolidación de las nuevas promesas.

La transición post-Messi y la gestión del recambio

Mac Allister reconoció que es raro no contar con la presencia del mejor jugador del mundo en el equipo, lamentando que no pueda permanecer indefinidamente. Sin embargo, hizo hincapié en la responsabilidad colectiva del plantel actual para manejar esta transición sin perder la esencia competitiva ni la conexión con la afición.

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El talento emergente y la confianza del cuerpo técnico

El mediocampista respaldó la inclusión de jóvenes talentos como Nico Paz, Matías Soulé, Valentín Barco, Román Vega, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono. Mac Allister señaló que estos jugadores poseen la personalidad profesional y la mentalidad necesaria para destacarse, siempre que se les brinde el tiempo adecuado para integrarse tácticamente al esquema.

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La visión de Scaloni y la conexión con el pueblo

Esta postura está alineada con la filosofía del entrenador Lionel Scaloni, quien ha demostrado claridad conceptual y sensibilidad para representar al pueblo argentino. Mac Allister destacó que la confianza en el cuerpo técnico, junto a figuras como Enzo Fernández y Julián Álvarez, es clave para asegurar un proceso de recambio ordenado y exitoso.

Competicividad y compromiso con el futuro

Ante desafíos contra rivales de alta calidad, como en la caída ante Uruguay en La Bombonera, Mac Allister ve en estos encuentros oportunidades para mejorar la competitividad. Su mensaje final fue claro: la Selección debe asumir su rol, jugar bien y ganar para atraer al público y consolidar el talento emergente en el escenario internacional.