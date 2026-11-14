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Mac Allister defiende la paciencia con jóvenes tras la salida de Messi

DiarioOle#11 in Argentina
Mac Allister defiende la paciencia con jóvenes tras la salida de Messi
Alexis Mac Allister · Lionel Messi · Lionel Scaloni
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Alexis Mac Allister analiza la transición de la Selección Argentina sin Lionel Messi, destacando el talento emergente y la necesidad de calma.

Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool y figura de la Selección Argentina, ha liderado el discurso institucional alrededor de la nueva era del fútbol nacional tras la ausencia de Lionel Messi. El jugador de 25 años, con 58 partidos y 7 goles en su historial, enfatizó que la paciencia es un recurso estratégico necesario para la consolidación de las nuevas promesas.

La transición post-Messi y la gestión del recambio

Mac Allister reconoció que es raro no contar con la presencia del mejor jugador del mundo en el equipo, lamentando que no pueda permanecer indefinidamente. Sin embargo, hizo hincapié en la responsabilidad colectiva del plantel actual para manejar esta transición sin perder la esencia competitiva ni la conexión con la afición.

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El talento emergente y la confianza del cuerpo técnico

El mediocampista respaldó la inclusión de jóvenes talentos como Nico Paz, Matías Soulé, Valentín Barco, Román Vega, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono. Mac Allister señaló que estos jugadores poseen la personalidad profesional y la mentalidad necesaria para destacarse, siempre que se les brinde el tiempo adecuado para integrarse tácticamente al esquema.

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La visión de Scaloni y la conexión con el pueblo

Esta postura está alineada con la filosofía del entrenador Lionel Scaloni, quien ha demostrado claridad conceptual y sensibilidad para representar al pueblo argentino. Mac Allister destacó que la confianza en el cuerpo técnico, junto a figuras como Enzo Fernández y Julián Álvarez, es clave para asegurar un proceso de recambio ordenado y exitoso.

Competicividad y compromiso con el futuro

Ante desafíos contra rivales de alta calidad, como en la caída ante Uruguay en La Bombonera, Mac Allister ve en estos encuentros oportunidades para mejorar la competitividad. Su mensaje final fue claro: la Selección debe asumir su rol, jugar bien y ganar para atraer al público y consolidar el talento emergente en el escenario internacional.

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Comenzó la era sin Lionel Messi para la Scaloneta. Recibe a La Celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA. Seguí en vivo la cobertura de Clarín. Argentina y Uruguay se enfrentaron en 196 oportunidades: la Albiceleste ganó 92, la Celeste se impuso en 57 y empataron en 47. El primer cruce fue el 16 de mayo de 1901 en Montevideo, con victoria argentina por 3-2, y es el clásico entre selecciones más disputado de la historia. La mayor goleada fue de Argentina, 6-0 en 1902, mientras que la mayor de Uruguay fue 5-0 en la Copa América de 1959. El último partido entre la Selección Argentina y Uruguay se jugó el 21 de marzo de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas, con victoria de Argentina por 1 a 0 en Montevideo. El gol de la Albiceleste lo convirtió Thiago Almada. Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030, tras la renovación de contrato anunciada por la AFA. El nuevo ciclo comenzará sin Lionel Messi, quien se despidió del equipo nacional tras la final del Mundial 2026. Además, Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador en solitario. La continuidad será hasta 2030 e incluirá también al resto del cuerpo técnico. Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni. Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

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