Máximo Kirchner denuncia persecución judicial y económica, ataca a Milei y denuncia persecución contra su madre

El dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, denunció la persecución judicial y económica que sufre, atacó al presidente Javier Milei y se refirió a la inminente presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, denunció una persecución sistemática contra su madre, que cumple prisión domiciliaria. En una entrevista, vinculó directamente los fallos en los tribunales con el peso electoral que mantiene la dirigencia del espacio. Sostuvo que la realidad económica de la gran mayoría de la gente ocurre junto a la proscripción de Cristina y cuestionó el trato que recibe la expresidenta tras las últimas determinaciones judiciales. Finalmente, hizo un balance descarnado sobre los efectos de las políticas de ajuste implementadas por la actual gestión de La Libertad Avanza.

El dirigente de La Cámpora , Máximo Kirchner , denunció la persecución judicial y económica que sufre, atacó al presidente Javier Milei y se refirió a la inminente presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Además, denunció una persecución sistemática contra su madre, que cumple prisión domiciliaria. En una entrevista, vinculó directamente los fallos en los tribunales con el peso electoral que mantiene la dirigencia del espacio. Sostuvo que la realidad económica de la gran mayoría de la gente ocurre junto a la proscripción de Cristina y cuestionó el trato que recibe la expresidenta tras las últimas determinaciones judiciales.

Finalmente, hizo un balance descarnado sobre los efectos de las políticas de ajuste implementadas por la actual gestión de La Libertad Avanza





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Máximo Kirchner La Cámpora Persecución Judicial Persecución Contra Su Madre Declaración Jurada Presidente Javier Milei Jefe De Gabinete Políticas De Ajuste Realidad Económica Peso Electoral Proscripción De Cristina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milei defendió el recorte de subsidios y ratificó el rumbo económico: "Los argentinos despertaron"En un acto en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei defendió la reducción de subsidios y reafirmó su modelo económico, basado en la responsabilidad, la generación de valor y el trabajo. Vinculó principios religiosos con la economía y destacó que la prosperidad requiere esfuerzo. El evento, con fuerte impronta en la comunidad judía, incluyó un homenaje al Rebe de Lubavich y la presencia de un exrehén israelí.

Read more »

Milei elimina regulaciones clave para consumidores en ArgentinaEl gobierno de Javier Milei derogó 16 resoluciones que regulaban aspectos económicos, incluyendo requisitos de información para comercialización de bienes, autorización estatal para cambios en cuotas de colegios privados y el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. La medida, presentada como modernización, deja a los consumidores sin protección frente a empresas.

Read more »

Milei le dice adiós a regulaciones del kirchnerismo en materia comercial y agropecuariaLa Secretaría de Industria y Comercio derogó un amplio paquete de resoluciones vinculadas a programas de intervención económica impulsados entre 2021 y 2023.

Read more »

Javier Milei viaja a Córdoba para asistir al ejercicio militar conjunto con Estados UnidosEl Presidente asistirá a las maniobras del operativo 'Daga Atlántica', que reúne a fuerzas argentinas y estadounidenses en una serie de entrenamientos conjuntos en territorio cordobés.

Read more »