Máxima completa la primera parte de su entrenamiento militar con el apoyo de su familia

La reina Máxima de los Países Bajos culminó con éxito la primera fase de su formación como reservista del Ejército Real, recibiendo una distinción en una ceremonia en Breda. Su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y sus hijas Amalia y Ariane la acompañaron en este hito personal.

Máxima Zorreguieta , reina consorte de los Países Bajos, ha demostrado una vez más que cuando se compromete con algo, da todo de sí hasta alcanzar la meta.

Hace tres meses, la monarca argentina se incorporó como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos con el objetivo de contribuir a la seguridad del país. Este viernes 29 de mayo, completó la primera parte de una intensa y exigente formación militar, marcando un hito personal y profesional. La ceremonia protocolar tuvo lugar en la base militar Trip van Zoudtlandtkazerne, en la ciudad de Breda, donde se le entregó una importante distinción.

Además, contó con el apoyo incondicional de su familia: su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y dos de sus tres hijas, la princesa heredera Amalia y la princesa Ariane, estuvieron presentes para aplaudirla y celebrar este logro. La reina, visiblemente emocionada, no dudó en abrazar a sus seres queridos, dejando de lado el protocolo por unos instantes. El entrenamiento, que comenzó en febrero, incluye tanto formación teórica como práctica.

Durante estos meses, Máxima ha participado en actividades como escalada, tiro, rapel, e incluso subir una escalera con los ojos vendados y saltar a una pileta. La primera parte del curso anual culminó con éxito, y la monarca recibió una boina que simboliza su nuevo estatus dentro de las fuerzas armadas. Aunque todavía debe completar el resto del programa, una vez finalizado, se desempeñará en un rol general dentro del Ejército Real, sin estar asignada a una rama específica.

La decisión de unirse a la reserva se tomó como parte de su compromiso con la defensa nacional, y su edad fue un factor clave: se puede ser reservista hasta los 55 años, edad que Máxima cumplió el pasado 17 de mayo. La princesa Amalia, quien también sigue una formación militar, es un ejemplo de la tradición familiar de servicio. Por su parte, el rey Guillermo Alejandro lució con orgullo su uniforme militar durante la ceremonia.

La jornada estuvo llena de momentos emotivos, desde los abrazos hasta las sonrisas para las fotografías oficiales. La reina Máxima es conocida por su estilo elegante, pero en esta ocasión optó por la funcionalidad de la indumentaria militar, demostrando su adaptabilidad. La noticia ha sido recibida con admiración tanto en los Países Bajos como en Argentina, su país natal.

Sin duda, este paso refuerza su imagen de monarca comprometida y moderna, dispuesta a asumir nuevos retos por el bien de su país adoptivo. La Familia Real neerlandesa sigue mostrando una faceta cercana y humana, y Máxima se ha ganado el cariño de sus súbditos por su dedicación y esfuerzo constante





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