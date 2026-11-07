Más de un millón participa en la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires

La 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ reunió a más de un millón de personas en Buenos Aires el sábado 7 de noviembre de 2026. La movilización exigió justicia por ataques violentos y nuevas políticas públicas para la comunidad.

Más de un millón de personas se movilizaron este sábado 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires para la 35° edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Esta histórica jornada reunió a colectivos de todo el país bajo una marea multicolor que recorrió las principales arterias de la capital argentina. La actividad se caracterizó por la demanda urgente de justicia ante recientes actos de violencia y por la implementación de un recorrido modificado debido a la visita del Papa Francisco.

Recorrido modificado por visita del Papa

Las autoridades porteñas y los organizadores acordaron alterar la ruta tradicional del desfile para facilitar el tránsito y la seguridad durante la presencia del líder religioso. En lugar de comenzar en la plaza de los Virreyes, la marcha se desplegó desde la intersección de la avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo. Este cambio logístico buscó minimizar el impacto en la movilidad general de la ciudad mientras permitía una concentración masiva y ordenada de los manifestantes.

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Justicia por ataques en Bosques de Palermo

Un factor central de la movilización fue el repudio unánime a los ataques de odio y la exigencia de esclarecimiento judicial por un violento ataque transodiante. Días atrás, mujeres trans sufrieron un ataque grave en los Bosques de Palermo, un hecho que conmocionó a la sociedad y galvanizó a los asistentes. Las organizaciones sociales presentes en la calle reclamaron medidas enérgicas para frenar los discursos de odio y garantizar la protección de las personas trans.

Reivindicaciones por pensión y salud integral

Entre los reclamos específicos destacan iniciativas legislativas dirigidas a otorgar una pensión vitalicia y asistencia médica integral. Esta propuesta busca beneficiar a las travestis y personas trans adultas mayores que sobrevivieron a décadas de persecución estatal por su identidad de género. La medida se presenta como un acto de reparación histórica contra los abusos sufridos por esta población vulnerable durante largos períodos de dictaduras y regímenes autoritarios.

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Presencia federal y apoyo institucional

La jornada contó con el acompañamiento de agrupaciones de derechos humanos, sindicatos y representantes universitarios de diversas provincias. Las delegaciones provinciales visibilizaron la necesidad crítica de garantizar el acceso equitativo a los tratamientos de salud y erradicar las barreras de exclusión laboral. Colectivos y familias cordobesas, entre otras provincias, viajaron a la capital para apoyar el fortalecimiento de la normativa antidiscriminatoria nacional y demostrar la capacidad de convocatoria federal del movimiento.

Escenarios culturales y cierre de la jornada

El aspecto cultural y festivo del evento se desarrolló en dos escenarios principales con la participación de 18 proyectos artísticos. La programación incluyó espectáculos musicales gratuitos a lo largo de la zona céntrica, combinando la protesta política con la celebración de la identidad. La masiva participación reflejó el firme posicionamiento de las organizaciones en defensa de los derechos conquistados y reafirmó el compromiso con la igualdad e inclusión social.