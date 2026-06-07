Más de cinco millones de argentinos con créditos vencidos: los jóvenes, los más afectados

Un informe de Analytica revela que 5,3 millones de argentinos tienen atrasos de más de 90 días en sus créditos, con una morosidad del 26,9%. Los jóvenes de 18 a 30 años son los más golpeados, con un 40% de incumplimiento, mientras que las fintech y entidades no bancarias presentan tasas más altas que los bancos.

Más de cinco millones de argentinos acumulan más de tres meses de retraso en el pago de sus créditos , según un informe de la consultora Analytica.

En un contexto de deterioro del mercado laboral e ingresos rezagados en algunos segmentos de la población, la morosidad alcanza a casi tres de cada diez personas con algún tipo de deuda en el sistema financiero. En total, son 5,3 millones de personas con atrasos superiores a 90 días sobre un universo de 19,8 millones de deudores, lo que equivale al 26,9% del total.

El relevamiento incluye créditos otorgados por bancos, fintech (como Mercado Pago y Tarjeta Naranja), mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros, equivalentes al 6,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Del total de personas endeudadas, 14,3 millones tienen al menos un crédito bancario, mientras que otras 5,5 millones se financian exclusivamente a través de proveedores no bancarios, como billeteras virtuales, mutuales, cooperativas o emisoras de tarjetas de consumo.

Para Analytica, esta expansión del crédito por fuera de los bancos amplió el acceso al financiamiento, aunque también expuso a una parte de los hogares a condiciones más costosas y mayores niveles de riesgo. La mora es más elevada entre quienes se financian fuera del sistema bancario tradicional. Entre los deudores que solo tienen créditos con fintech, el porcentaje de incumplimiento alcanza al 28,9%, frente al 19,2% de quienes se endeudan exclusivamente con bancos.

En tanto, entre las personas que mantienen créditos únicamente con entidades no financieras, la proporción supera el 32%. La diferencia también se observa cuando se analiza el monto de las deudas: mientras el 26,9% de los deudores registra atrasos superiores a 90 días, la irregularidad medida sobre el crédito total alcanza al 11,9% de la cartera bancaria, al 21,6% en las fintech y al 43,1% en el resto de las entidades.

Esto sugiere que buena parte de los incumplimientos se concentra en créditos relativamente pequeños y en segmentos de mayor vulnerabilidad económica. Sin embargo, detrás del promedio aparece una situación particularmente preocupante entre los más jóvenes. La irregularidad entre las personas de 18 a 30 años alcanza niveles cercanos al 40%, el porcentaje más elevado de todos los grupos etarios.

La incidencia cae al 34% entre quienes tienen entre 31 y 40 años, al 26% entre los de 41 a 50 años y se ubica por debajo del 17% entre los mayores de 60 años. La brecha muestra cómo los problemas de inserción laboral y de ingresos impactan con mayor intensidad sobre los sectores más jóvenes.

Según el informe, la tasa de desempleo entre las mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% en el cuarto trimestre de 2024 al 16,8% en igual período de 2025. Se trata de incrementos de entre tres y cuatro puntos porcentuales en apenas un año, sobre niveles de desocupación que ya eran superiores al promedio de la economía.

Así, el resultado es una cohorte que enfrenta simultáneamente dificultades de inserción laboral y un historial crediticio deteriorado, lo que puede condicionar su acceso al financiamiento formal por un período prolongado. La situación también guarda relación con el nivel de ingresos. El estudio detectó que los monotributistas de menores recursos presentan los indicadores de incumplimiento más elevados. En la categoría A, la más baja de la escala, el 17,9% de las personas registra atrasos superiores a 90 días.

En cambio, entre quienes se encuentran en la categoría K, la de mayor facturación, el porcentaje cae al 8,5%. El informe también detectó fuertes diferencias geográficas en la distribución de la mora. Las provincias del norte exhiben los niveles más elevados de incumplimiento, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registra los indicadores más bajos del país.

La heterogeneidad también se replica dentro de una misma jurisdicción: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la proporción de deudores con atrasos supera el 30% en el conurbano, frente al 23,1% en el resto del territorio provincial. Estos datos reflejan la complejidad del problema, que afecta de manera desigual a distintos grupos sociales y regiones, y que requiere políticas específicas para mitigar sus efectos





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