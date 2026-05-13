Más de 800 marcas con descuentos y facilidades de financiación en Hot Sale

Más de 800 marcas ofrecen descuentos, promociones y facilidades de financiación en miles de productos y servicios en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Los consumidores podrán acceder a ofertas en rubros como tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos, muebles, supermercado, deportes y belleza. Además, muchas empresas ofrecen cuotas sin interés, envíos gratuitos y promociones especiales a través de bancos y billeteras virtuales.

Más de 800 marcas con descuentos, promociones y facilidades de financiación en miles de productos y servicios Cámara Argentina de Comercio Electrónico , se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo.

Los consumidores podrán acceder a ofertas en rubros como tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos, muebles, supermercado, deportes y belleza. Además, muchas empresas ofrecen cuotas sin interés, envíos gratuitos y promociones especiales a través de bancos y billeteras virtuales. Ya se registraron más de 120.000 usuarios navegando simultáneamente en la plataforma oficial. Las categorías más buscadas hasta el momento son electrodomésticos, indumentaria y viajes, mientras que entre los productos más demandados aparecen zapatillas, celulares, notebooks, heladeras y smart TV.

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. El Hot Sale llega en un contexto en el que las empresas buscan impulsar el consumo y aumentar las ventas online. En esta edición también habrá más de 15.000 MegaOfertas, una sección destacada con promociones especiales en distintos rubros.

Especialistas recomiendan comparar precios antes de realizar compras y verificar que los descuentos sean reales. También aconsejan operar únicamente en sitios oficiales y revisar las condiciones de financiación, cambios y devoluciones. El sitio oficial del evento permite buscar promociones por categoría, marca o tipo de producto y acceder a beneficios financieros exclusivos





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