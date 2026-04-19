Mónica Farro, operada de urgencia por rotura de prótesis mamaria

La vedette Mónica Farro fue sometida a una cirugía de emergencia en la Clínica La Providencia debido a la rotura de una de sus prótesis mamarias y la complicación en el bolsillo corporal que la albergaba. La actriz relató el susto y la necesidad médica de la intervención, expresando agradecimiento por la atención recibida.

La reconocida vedette y figura mediática Mónica Farro ha atravesado recientemente un susto de salud que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente de manera imprevista. El incidente tuvo lugar en la Clínica La Providencia, donde se detectó una complicación inesperada ligada a una de sus prótesis mamaria s.

La propia actriz detalló en sus plataformas digitales cómo se manifestó la dolencia, describiendo una sensación inusual en uno de sus pechos como la chispa que la impulsó a buscar atención médica especializada con celeridad. La inquietud inicial desencadenó una serie de estudios diagnósticos con el fin de obtener una evaluación completa del estado de salud y definir el curso de acción más apropiado. Tras una minuciosa revisión de los resultados y a medida que transcurrían las horas, el equipo médico consideró que la intervención quirúrgica era la vía más segura para prevenir un posible empeoramiento de la situación. En sus comunicados en redes sociales, Farro expuso con franqueza la percepción de las primeras señales: "Comencé a sentir un seno como si estuviera flojo y pensé: ‘Ups, se me rompió la prótesis’. Realizamos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba en perfecto estado. Lo que se había roto fue el bolsillo de mi cuerpo y el músculo se me había retraído", explicó. Sin embargo, el panorama clínico evolucionó desfavorablemente poco después, haciendo inevitable la cirugía. "Por fortuna, pudimos operar ayer y al extraer la prótesis, estaba completamente destrozada. Es decir, menos mal que pude operarme, menos mal que pude hacerlo". La artista enfatizó que la decisión de someterse a la intervención no respondió a motivos estéticos ni a un deseo personal de someterse a un procedimiento, sino a una imperativa necesidad médica. "No fue una operación porque yo quisiera, no fue una operación por placer, porque se me antojara gastar dinero. Tuve que hacerlo". Actualmente, Mónica Farro se encuentra en las etapas iniciales de su recuperación y ha transmitido un mensaje de calma y profunda gratitud por la atención y el cuidado que recibió por parte del personal médico. "En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que todo quede perfecto", declaró, transmitiendo optimismo sobre su pronta sanación y el resultado exitoso de la intervención, subrayando la importancia de haber actuado a tiempo ante una situación que pudo haber tenido consecuencias más graves





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