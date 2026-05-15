Múltiples choques en Córdoba, conductor ya identificado de véhicule impliqué; víctimas identificadas

La noticia se refiere a un accidente múltiple ocurrido en Córdoba en el cual murieron dos adultos mayores y el conductor de un Chevrolet Tracker. El número de víctimas resultantes del choque con un camión de carga continúa aumentando.

Personas fallecidas en impacto con camión en Córdoba; oficial relata detalles sobre vehículo e identificación de conductor Las autoridades confirmaron que dos adultos mayores y el conductor del vehículo Chevrolet Tracker salieron despedidos en un accidente de tránsito ocurrido minutos después de las 8 en un sector de la red vial diseñado como un cruce en ‘T’.

El conductor, Oscar Ignacio Rivarola, es de 70 años. Los fallecidos se identificaban como Miguel Ángel Paulasso, de 81 años, y Mónica Bianchi. El choque se produjo en una intersección donde el camión de carga impactó contra dos patrulleros, dos camionetas y un colectivo de larga distancia que se encontraban detenidos sobre la banquina. Las víctimas, entre ellas el conductor, y cinco efectivos policiales y tres pasajeros del ómnibus, resultaron heridas en el accidente en las rutas cordobesas.

Los bomberos voluntarios y los peritos judiciales trabajaron para asistir a los heridos e investigar las causas. La alerta vial en Córdoba aplica, ya que se avecinan 48 horas de un nuevo frente frío que traerá fuerte descenso térmico, riesgo de heladas y lluvias. Las zonas afectadas . Para garantizar la seguridad vial, las autoridades recomiendan extremar aún más el cuidado en los próximos días. Reportar cualquier hecho delictivo con relación a este suceso





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Choques Múltiples En Córdoba Transportistas Muertos Camión Impactado Con Patrulleros Y Banquillas Incidentes De Tránsito En 2026 Nuevo Frente Frío Y Alerta Vial En Córdoba

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un corredor de montaña tuvo un accidente y debe recaudar 115 millones de pesos para volver a caminarNicolás Jiménez tuvo una grave caída a 30 metros de altura en El Bolsón, que le provocó múltiples lesiones.

Read more »

Después años de abandono, pavimentarán una autopista clave en el turismo argentino y aliviará el tráfico de la CiudadTras más de 5 años de su anuncio, avanza la etapa final de esta obra que tendrá múltiples beneficios para locales y turistas.

Read more »

ARCA aplica medida grave a contribuyentes con múltiples inconsistencias, bloquean operacionesLa lista de ARCA está basada en la Base de Contribuyentes No Confiables, en las que pueden aparecer tanto personas físicas como empresas que presentan inconsistencia en la declaración de ingresos o en la validez de las operaciones.

Read more »

Este moderno electrodoméstico transforma la manera de limpiarRobots equipados con brazos articulados están revolucionando la industria, incrementando la eficiencia y precisión en múltiples actividades.

Read more »