Luz Tito: Antes y Después de la Cirugía y su Vida Antes de la Casa más Famosa del País

Luz Tito, una participante de "Gran Hermano", ha compartido un video en el que su cirujano le muestra las diferencias entre su nariz antes y después de la cirugía. Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Luz Tito mostró un estilo más corto y había recorrido distintos destinos del mundo, entre ellos España.

un video que grabó su cirujano antes del retoque. El jugador -que había quedado eliminado pocos días antes de la gran final- había contado hacía un tiempo queDevi antes de la cirugía "aclarar la parte respiratoria" y "tratar una irregularidad" que se le generó luego de sufrir un golpe.recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales.

"Es perfecta y quedó bárbara ", "Increíble", "Quedó bello" y "Hermoso trabajo, le quedó perfecta" fueron algunos de los mensajes de los internautas. Vale aclarar que al momento de la operación, el mediático explicó que también se la tuvo que hacer por salud: "Gente, es mi nariz de siempre pero mejorada. Filtran las fotos del antes y después de la ex "Gran Hermano" Luz Tito y luce irreconocible, donde rápidamente se destacó por su perfil genuino dentro de la competencia.

Esa creciente popularidad, tanto dentro como fuera del reality, despertó la curiosidad del público sobre cómo era su vida antes de ingresar a la casa más famosa del país.reflotaron algunas de las fotos que la propia joven compartía en su cuenta de Instagram hace alrededor de cuatro añosEn aquellas imágenes, Luz lucía un estilo algo distinto al actual:mucho más corto que el que mostró en sus días cuando participaba en el realityEl antes y después de Luz Tito, de viajera e instagrammer a ex participante de "Gran Hermano". (Foto: Instagram / luz_tito) Antes de su paso por el programa, la participante había recorrido distintos destinos del mundo, entre ellos Españ





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