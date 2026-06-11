Lux Lindner y Valeria Melchiorre: Una performance contra el monocultivo del fútbol

El artista Lux Lindner y la escritora Valeria Melchiorre presentan una propuesta artística y humorística en las Galerías Larreta para cuestionar la hegemonía del fútbol en la sociedad.

En el vibrante escenario cultural de Buenos Aires, el reconocido artista Lux Lindner y la talentosa escritora Valeria Melchiorre han decidido unir sus visiones creativas para dar vida a una propuesta que definen como una performance artística, humorística y deliberadamente inútil.

Este evento, que busca sacudir las estructuras convencionales del entretenimiento y la reflexión social, tendrá lugar en el emblemático espacio de las Galerías Larreta, ubicado en San Martín 954. La iniciativa surge como una respuesta crítica y satírica ante la hegemonía cultural que ejerce el deporte rey en la sociedad contemporánea, proponiendo un espacio donde lo absurdo y lo lúdico tomen el protagonismo frente a la rigidez de las competencias atléticas y la presión social por encajar en ciertos moldes de pasión colectiva.

La génesis de este proyecto se encuentra profundamente ligada a una reflexión sobre el monocultivo del fútbol, término utilizado por los organizadores para describir cómo este deporte a menudo absorbe y anula otras formas de expresión cultural o intereses intelectuales. En este sentido, la obra rinde un homenaje indirecto a la intelectual Beatriz Sarlo, quien tras la final del Mundial de 2014 entre Argentina y Alemania, manifestó su frustración al encontrar que los museos y centros culturales cerraban sus puertas mientras el mundo entero se paralizaba por el partido.

Para Lindner y Melchiorre, esta anécdota simboliza la lucha constante entre la pasión deportiva y el deseo de exploración artística. La performance se plantea entonces como una militancia puntual, alegre y solidaria, que invita al público a descubrir mundos de fantasía inexplorados y a valorar aquellas actividades que, aunque no produzcan un resultado tangible o competitivo, enriquecen el espíritu humano y permiten una desconexión necesaria del ruido mediático.

Más allá de la acción presencial en las Galerías Larreta, el dúo creativo tiene planeado expandir su mensaje a través de nuevas plataformas digitales. Próximamente, lanzarán una serie de siete videos integrados con pódcast, donde profundizarán en las temáticas de la inutilidad creativa y la resistencia cultural. Esta expansión multimedia busca democratizar el acceso a su propuesta y generar un debate sobre la importancia de preservar espacios de ocio que no estén ligados a la productividad o al espectáculo masivo.

Asimismo, el proyecto se complementa con la actividad individual de Lux Lindner, quien el día 17 inaugurará una muestra en el entrepiso del Centro Cultural Rojas, en la avenida Corrientes 2038. Esta exhibición reunirá obras de archivo creadas durante el siglo pasado, permitiendo un recorrido temporal por la evolución de su lenguaje visual y la experimentación técnica.

Un aspecto fundamental de la muestra de Lindner es la sensibilidad social que impregna sus obras, rindiendo un sentido tributo a aquellos niños que no encuentran su lugar en el fulbito del recreo. A través de sus piezas, el artista busca visibilizar la marginación silenciosa que sufren quienes no encajan en los estereotipos de masculinidad o destreza física asociados al fútbol escolar.

De este modo, el conjunto de la obra de Lindner y Melchiorre se convierte en un manifiesto a favor de la diversidad y la libertad individual. Al cuestionar la obligatoriedad del entusiasmo futbolístico, los autores abren la puerta a una nueva forma de entender la convivencia social, basada en la tolerancia hacia lo diferente y la celebración de lo aparentemente irrelevante.

Esta propuesta no solo es un acto artístico, sino una invitación a recuperar la capacidad de asombro y a reivindicar el derecho a la fantasía en un mundo cada vez más estandarizado y predecible





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