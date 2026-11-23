Tras su victoria, Lula asume un Congreso adverso y la presión financiera. El gobierno busca ajustes fiscales sin recortar gasto social para garantizar gobernabilidad.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral brasileña ha generado un profundo impacto tanto dentro como fuera de las fronteras de Brasil, sorprendiendo a analistas y medios que no anticipaban movimientos clave como la huida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos al día siguiente de los comicios. Este resultado consolidado marca el inicio de un desafío político sin precedentes, donde el nuevo mandatario deberá gobernar en un contexto de extrema polarización y con una oposición parlamentaria que busca activamente su fracaso institucional.

Paradoja del Congreso y la movilización popular

Las elecciones recientes dejaron dos realidades políticas muy distintas que definirán la agenda de gobierno. Por un lado, la extrema derecha ha logrado un avance significativo en el Congreso Nacional, en los gobiernos estatales y en el Senado, creando lo que se describe como el Congreso más hostil desde que Lula llegó a la presidencia por primera vez. Este escenario legislativo adverso representa un obstáculo estructural para cualquier reforma profunda que el Ejecutivo pretenda implementar sin un amplio consenso partidario.

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No obstante, existe una contrapartida fundamental que altera la correlación de fuerzas tradicional: una movilización popular extraordinaria que no se veía en Brasil en mucho tiempo. La izquierda ha demostrado una nueva capacidad de organización social, evidenciada con fuerza en la lucha contra la escala 6x1, un régimen laboral que implica trabajar seis días y descansar solo uno. Esta campaña ganó tracción desde movimientos sociales independientes, incluso superando la dirección oficial del Partido de los Trabajadores y contando con un gran protagonismo de sectores situados a su izquierda.

El papel de Tomás Lima Pimenta y la estrategia económica

Tomás Lima Pimenta, economista investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais y doctor en Filosofía por la New School for Social Research, analiza que la victoria fue una bocanada de aire fresco para Brasil y Occidente, pero advierte sobre la gobernabilidad. Él destaca que la campaña contra la escala 6x1 terminó siendo asumida por el gobierno y la reforma fue aprobada incluso con votos de la extrema derecha, lo que demuestra que la presión social puede modificar el balance de poder parlamentario.

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El gobierno de Lula ha respondido a las presiones iniciales del mercado con una medida de ajuste fiscal de ocho mil millones de dólares, presentada como trámite urgente en el Senado. Esta decisión llega justo después de que los mercados financieros reaccionaran con una caída de más del 13 por ciento en los valores bursátiles, lo que obligó a suspender las operaciones por media hora. El enfoque del gobierno consiste en aumentar la recaudación tributaria recortando beneficios fiscales empresariales, evitando así recortar el gasto social, un aspecto central de la propuesta de Lula durante la campaña para proteger pensiones y el poder adquisitivo.

El desafío sucesorio del Partido de los Trabajadores

La figura de Lula, con 81 años y antecedentes de problemas de salud, plantea un desafío estructural para el Partido de los Trabajadores, un partido con más de 40 años de historia que enfrenta un envejecimiento de sus cuadros directivos. La dependencia del liderazgo personal de Lula se confirma con la falta de un sucesor claro, mientras que candidatos históricos como Fernando Haddad han acumulado derrotas electorales recientes, incluyendo la pérdida en las elecciones de San Pablo este año.

En este contexto, emerge Rafael Fonteles, gobernador reelecto del estado de Piauí con apenas 41 años, quien es mencionado como posible ministro de Economía. Sin embargo, el reto no se limita a encontrar un relevo generacional inmediato, sino que implica una reconstrucción organizativa del partido. Se necesita transformar la energía movilizada durante la campaña en una estructura política permanente y autónoma, capaz de operar independientemente del gobierno de coalición amplia que Lula encabeza y de resistir las presiones de los poderes fácticos liderados por el sector financiero y Estados Unidos.