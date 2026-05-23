Lula da Silva aumenta ventaja en elecciones brasileñas

La encuesta muestra que Lula da Silva ha ampliado su ventaja frente al senador Flávio Bolsonaro para las elecciones generales de octubre próximo en Brasil. El candidato del oficialista Partido de los Trabajadores se posiciona como el favorito con un 40% de intención de voto en primera vuelta.

El actual mandatario brasileño, Lula da Silva, ha ampliado su ventaja frente al senador Flávio Bolsonaro , hijo de Jair Bolsonaro , para las elecciones generales de octubre próximo.

La encuesta, realizada entre el 20 y el 21 de mayo con 2.004 entrevistados en 139 ciudades brasileñas, muestra que Lula alcanza el 40% de intención de voto en primera vuelta, frente al 31% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El candidato del oficialista Partido de los Trabajadores obtendría el 47% de apoyo, contra el 43% del senador conservador. En la medición previa, ambos aparecían empatados con el 45%.

La encuesta también evaluó a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, posible sustituta de Flavio en caso de una eventual retirada. La encuesta se realizó luego de que Bolsonaro admitiera su vínculo con el detenido banquero Daniel Vorcaro, acusado de fraude con bonos y de haber montado una red de extorsión y corrupción. En una simulación de segunda vuelta, Lula se posicionaría como el favorito, con un 47% de apoyo, frente al 43% del senador conservador.

Otros candidatos, como los exgobernadores del estado de Goiás (centro-oeste) y de Minas Gerais (suroeste), también se encuentran en la carrera por la presidencia





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