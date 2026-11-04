Luis Pedro Marco dimitir como presidente de Adif tras tragedia ferroviaria

Luis Pedro Marco de la Peña renuncia a su cargo en Adif tras el accidente de Urda. Carlos Cuerpo asume la cartera de Transportes interinamente con 20.000 millones para infraestructura.

La dimisión de Luis Pedro Marco de la Peña como presidente de Adif confirma una reestructuración profunda en la gestión del sector ferroviario español. Este movimiento institucional se produce en un contexto de alta tensión política y social tras los recientes desastres en la red de alta velocidad. La salida del máximo responsable de la infraestructura responde a la necesidad de asumir responsabilidades políticas derivadas de la tragedia de Urda.

Cronología de la Crisis en Adif

La renuncia oficial se hizo efectiva tras una reunión estratégica mantenida con Carlos Cuerpo, quien actualmente ejerce como vicepresidente primero del Gobierno. Este encuentro tuvo lugar inmediatamente después de que se celebrara una sesión del Consejo de Administración de Adif. Durante dicha junta, no se contemplaba en la agenda el debate sobre la continuidad de Marco de la Peña en su puesto directivo.

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Antes de la citada reunión, el órgano rector de la empresa pública aprobó un marco financiero histórico. Se acordó una inversión de 20.000 millones de euros hasta el año 2030. Este fondo está destinado específicamente a las actuaciones de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria nacional. La aprobación de este presupuesto no evitó la decisión de dimisión tomada por el presidente ejecutivo.

Impacto Humano del Accidente de Urda

La tragedia en la estación de Urda, en la provincia de Toledo, dejó un balance provisional de 69 fallecidos. Además, se registraron 110 personas que fueron atendidas por heridas de diversa consideración. La gravedad de las lesiones fue tal que una semana después del suceso, el 28 de octubre, 22 personas continuaban hospitalizadas. Estos datos se confirmaron el miércoles en las últimas informaciones sanitarias difundidas.

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Marco de la Peña llevaba dos años al frente de Adif desde que asumiera el cargo el 17 de septiembre de 2024. Su mandato estuvo marcado por la gestión de dos accidentes de gran magnitud en la alta velocidad española. El primero ocurrió en Adamuz, Córdoba, dejando 46 fallecidos. El segundo, y más reciente, fue el desastre de Urda que desencadenó esta crisis de liderazgo.

Dimisión del Exministro Óscar Puente

La salida de Marco de la Peña se produce apenas un día después de que Óscar Puente anunciara su dimisión como ministro de Transportes. Puente compareció ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para justificar su decisión. Aseguró haber tomado la decisión poco después de conocer los detalles del accidente de Urda.

El exministro justificó su renuncia como un ejercicio de responsabilidad política frente a los dos siniestros registrados durante su gestión. Aclaró que no tenía responsabilidad directa en los hechos, pero consideró necesario asumir las consecuencias políticas. Puente también anunció que renunciaba a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones generales.

Designación de Carlos Cuerpo Interino

La administración estatal ha formalizado el cambio de mando mediante publicaciones oficiales en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 974/2026, publicado este miércoles, recoge la dimisión definitiva de Óscar Puente. Paralelamente, el Real Decreto 975/2026 establece que Carlos Cuerpo asume el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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Con esta reorganización, Cuerpo asume la cartera interinamente mientras se definen las nuevas líneas estratégicas. La dimisión de Luis Pedro Marco cierra un ciclo de crisis dentro de Adif. La nueva dirección deberá gestionar la inversión anunciada mientras se analizan las causas técnicas y operativas de los recientes accidentes ferroviarios.