Luis Mario Vitette Sellanes vuelve a ser viral con un divertido cruce en X (antes Twitter)

El exlíder de la banda "Robo del Siglo" vuelve a causar sensación en las redes sociales con un divertido cruce en la red social X (antes Twitter). La ocurrencia se viraliza rápidamente y genera miles de reacciones.

Luis Mario Vitette Sellanes , uno de los cerebros detrás del ya mítico "Robo del Siglo", volvió a ser viral este martes tras protagonizar un divertido cruce en la red social X (antes Twitter ), haciendo alusión a sus supuestos dotes como ladrón, que despertó miles de reacciones.

El uruguayo, que reside en su país natal tras haber cumplido su condena por el asalto al Banco Río, dio que hablar con un comentario cargado de ironía sobre su antiguo "oficio". Todo comenzó cuando una usuaria de la red social (@majogm) compartió una imagen que representaba una verdadera urgencia doméstica: una caja fuerte bloqueada.

"Murió esta caja fuerte y adentro tiene un pasaporte que tiene que ser usado el sábado", escribió la joven, visiblemente preocupada por el documento que necesitaba para viajar. La respuesta de Luis Mario Vitette Sellanes que es vira





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