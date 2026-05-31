Luis Enrique, el DT que puso a París en el mapa de la elite futbolística

El entrenador asturiano condujo al PSG a su segunda Champions League consecutiva al vencer al Arsenal en penales, emocionando con su recuerdo a su hija y demostrando su estilo colectivo.

Luis Enrique , el técnico asturiano, ha logrado con el Paris Saint Germain un hito histórico: ganar la segunda Champions League consecutiva, esta vez venciendo al Arsenal en la definición por penales.

Pero más allá del título, la emotiva dedicatoria a su hija Xana, fallecida en 2019 tras una larga batalla contra el cáncer, conmovió a todos. Sin buscar compasión, Lucho habló con la entereza de quien ha aprendido a convivir con el dolor. Xana estaría corriendo por aquí, aunque quizás más mayor, dijo en el Allianz Arena de Múnich tras la goleada 5-0 al Inter en 2025. Su discurso, sin sensiblería, llegó al corazón de los aficionados.

Luis Enrique es el séptimo entrenador en ganar la Champions con dos equipos diferentes, uniéndose a figuras como Ancelotti, Mourinho y Guardiola. Su primer título fue con el Barcelona en 2015. En el PSG, tras la salida de Mbappé, prometió que el equipo sería mejor, y lo cumplió con un juego colectivo donde todos se mueven e intercambian posiciones. La defensa y el ataque son responsabilidad de cada jugador, como admitió Dembélé.

El tridente ofensivo rota constantemente, y el control absoluto que buscaba Lucho es el compromiso colectivo. En la final, el Arsenal se adelantó temprano con un gol de Trossard, y el PSG tuvo que remar contra un bloque defensivo sólido. Tras un penal convertido por Dembélé, el partido se fue a alargue y penales. El PSG demostró su efectividad repartida: Kvaratskhelia (10 goles en la Champions), Dembélé (7), Vitinha (6) y Doué (5).

Aunque perdieron el Mundial de Clubes, este PSG marca una época con su fútbol ambicioso. Luis Enrique, fanático del ciclismo y de físico magro, ha demostrado que sus ideas triunfan en la elite futbolística





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