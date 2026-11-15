Luis de la Fuente valora renovación de Scaloni y su continuidad en Argentina

El seleccionador español Luis de la Fuente elogió la decisión de la AFA de renovar a Lionel Scaloni hasta 2030, calificando el acuerdo como una fuente de seguridad.

El seleccionador de la Selección Española, Luis de la Fuente, emitió un juicio contundente sobre la reciente renovación contractual de Lionel Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). Aunque su propio equipo, la Roja, sufrió una derrota histórica ante Inglaterra que interrumpió una racha invicta de 43 partidos, el técnico español no dudó en destacar la importancia estratégica de la continuidad de Scaloni al frente de la albiceleste hasta el año 2030.

De la Fuente valida la renovación de Scaloni hasta 2030

El primer punto clave de la declaración de Luis de la Fuente fue su respaldo explícito a la decisión de la AFA de firmar la prórroga del contrato del DT campeón del mundo en 2022. De la Fuente clasificó esta medida como un desarrollo netamente positivo para el futuro del fútbol argentino, alejando cualquier duda sobre la validez de la estrategia institucional del ente rector del fútbol en Argentina.

Also read Argentina cambia era: Scaloni lidera nueva generación sin Messi ni Di María

El entrenador de la Selección Española justificó su apoyo fundamentándose en conceptos de estabilidad institucional y proyección a largo plazo. Para Luis de la Fuente, la renovación no es solo un trámite administrativo, sino una garantía de tranquilidad y confianza para todos los involucrados en el proyecto deportivo de Argentina.

La relación personal entre el DT español y Lionel Scaloni

Luis de la Fuente aprovechó el momento para subrayar su estrecho vínculo personal y profesional con Lionel Scaloni. El seleccionador español comenzó su intervención declarando ser un gran admirador y amigo del técnico argentino, quien fue su alumno en un curso de entrenadores anteriormente.

Advertisement

Esta referencia al pasado formativo entre ambos hombres añade una capa de credibilidad técnica a las palabras de Luis de la Fuente. Al recordar que Scaloni fue su alumno, el DT de la Roja refuerza su posición de conocer de primera mano la calidad técnica y la capacidad de gestión del actual mentor de la Selección Argentina.

Seguridad institucional como motor del éxito deportivo

El seleccionador español detalló que la extensión del contrato de Scaloni hasta 2030 representa la mejor manera de garantizar el futuro deportivo. Según su análisis, la continuidad permite dar seguimiento a proyectos que actualmente están funcionando con gran éxito, evitando los altibajos que suelen generar los cambios frecuentes de dirección técnica.

Luis de la Fuente enfatizó que esta estabilidad se traduce directamente en seguridad para el talento y los organismos técnicos. Al mantener al mismo líder, se asegura que las bases y la metodología de trabajo se consoliden sin interrupciones bruscas, un factor crítico para el rendimiento en competiciones de alto nivel.

Impacto en España y Argentina tras el duelo con Inglaterra

Las declaraciones de Luis de la Fuente se produjeron en un contexto complejo para la Selección Española, recientemente superada por Inglaterra. Este encuentro formó parte de la Nations League, donde la derrota ante los ingleses puso fin a la invicta racha de 43 partidos de la Roja, un dato estadístico que Luis de la Fuente reconoció sin ocultar su importancia.

Advertisement

No obstante, el técnico español mantuvo una visión optimista para ambas selecciones. Luis de la Fuente insistió en que es muy bueno para el futuro tanto para la Albiceleste como para la Roja, afirmando que ambos equipos merecen la oportunidad de seguir invirtiendo en su proyección. Esta posición refleja su creencia en que la continuidad de figuras clave como Scaloni beneficia al ecosistema del fútbol internacional.