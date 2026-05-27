Luis Caputo: Ranking de inversión extranjera no genera incomodidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que le genere incomodidad al gobierno de Javier Milei el ranking de inversión extranjera que ubicó a la Argentina en el último lugar de la región y sostuvo que el resultado es consecuencia de tantos años de populismo.

El ministro de Economía , Luis Caputo , rechazó que le genere incomodidad al gobierno de Javier Milei el ranking de inversión extranjera que ubicó a la Argentina en el último lugar de la región y sostuvo que el resultado es consecuencia de tantos años de populismo.

Caputo publicó en su cuenta de X que 'No genera ninguna incomodidad. De hecho es lo más lógico viniendo de tantos años de populismo. La inversión extranjera directa suele requerir muchos años de estabilidad económica y política para ser atraída





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