Luis Caputo proyecta una recuperación económica sostenida y una baja continua de la inflación en Argentina

El ministro de Economía detalló los avances en materia de equilibrio fiscal, la llegada de inversiones masivas en energía y minería, y la proyección de crecimiento del PBI para los próximos años.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , ha manifestado una visión optimista respecto a la trayectoria económica de Argentina , subrayando que la inflación continuará su senda descendente durante los próximos meses.

Según el funcionario, el mes de abril marcará un punto de inflexión con cifras más bajas, tendencia que se consolidará a medida que avance el año. El eje central de este proceso es el equilibrio fiscal, el cual ha permitido frenar la emisión monetaria descontrolada que históricamente alimentó la subida de precios.

Al eliminar el déficit fiscal, se ha suprimido la necesidad de recurrir al Banco Central para financiar el gasto público, logrando que los precios internos comiencen a converger con los niveles de inflación internacionales. Caputo fue crítico con el modelo anterior, señalando que la economía cerrada y el desorden macroeconómico beneficiaban a ciertos sectores empresariales que se aprovechaban de la inestabilidad para fijar precios arbitrarios, perjudicando así al consumidor final y frenando la eficiencia productiva del país.

En relación con la entrada de capitales, el ministro destacó que Argentina está atravesando un periodo de atracción masiva de inversiones, especialmente concentradas en los sectores estratégicos de energía y minería. Se prevé que en un plazo no mayor a treinta días se formalice la aprobación de proyectos cuya valoración oscila entre los treinta mil y cuarenta mil millones de dólares.

Este flujo financiero no solo fortalece las reservas del Banco Central, sino que diversifica el origen de las divisas, rompiendo la dependencia tradicional del sector agroindustrial. Asimismo, Caputo resaltó un dato fundamental para la estabilidad monetaria: el récord de depósitos en dólares en el sistema bancario, que han alcanzado la cifra de treinta y ocho mil millones de dólares, superando incluso los niveles registrados en gestiones anteriores como la de Mauricio Macri.

Esta acumulación de capital refleja una recuperación de la confianza del ahorrista en el sistema financiero local, impulsada por el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. El escenario internacional también juega un papel determinante en la narrativa del Gobierno. Durante la cumbre del G20, Argentina fue presentada como un modelo a seguir en términos de ajuste y estabilización económica, recibiendo elogios de funcionarios de alto rango, incluido el secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Esta validación externa se complementa con el potencial exportador de Vaca Muerta, donde el superávit energético podría generar exportaciones por un valor de trescientos cincuenta mil millones de dólares en la próxima década. En cuanto a la actividad real, Caputo afirmó que la industria y la construcción ya han comenzado a mostrar signos de reactivación desde marzo, con expectativas de una mejora sustancial durante los meses de mayo y junio.

El objetivo final es alcanzar un crecimiento económico del tres coma cinco por ciento para el presente año, manteniendo una tendencia similar hacia el año dos mil veintisiete. El ministro concluyó que el país ha logrado cortar la dinámica histórica de endeudamiento y emisión, sentando las bases para un periodo de prosperidad y estabilidad genuina





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