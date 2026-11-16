Luis Caputo proyecta economía estable y reelección de Milei en 2027

El ministro Luis Caputo asegura que 2027 será un año de calma económica con superávit fiscal y anuncia que las inversiones del RIGI se duplicarán, descartando el retorno del kirchnerismo al poder.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha presentado dos proyecciones claras para el año 2027: un escenario económico significativamente más estable y la reelección del presidente Javier Milei en primera vuelta electoral. Durante una entrevista concedida a la radio Mitre, el titular del Ministerio descartó las alarmas sobre la volatilidad futura y reafirmó su confianza en la sostenibilidad del modelo actual frente a las críticas de la oposición.

Proyección económica sólida para 2027

Caputo admitió que las expectativas iniciales de crecimiento para el año en curso no se cumplieron por completo, atribuyendo estos desafíos a factores externos como los conflictos bélicos globales y el aumento de las tasas de interés que afectaron a la mayoría de los países con inflación. Sin embargo, destacó que desde abril se están experimentando los dieciocho meses más favorables de la historia económica reciente, sentando las bases para un futuro prometedor. Para 2027, el ministro asegura que el país contará con superávit fiscal, equilibrio monetario y un programa financiero cerrado, lo que generará un mercado cambiario más sólido que en cualquier otro momento anterior.

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Duplicación de inversiones del RIGI

Uno de los pilares centrales de esta proyección positiva es la expansión del Régimen de Inversiones para la República Argentina (RIGI). Caputo reveló que las inversiones previstas para 2027 se duplicarán en comparación con el año actual, alcanzando un monto cercano a los 15.000 millones de dólares. Esta cifra contrasta con los 8.000 millones de dólares proyectados para el año en curso y se complementará con otros 15.000 millones en el siguiente ejercicio, lo que indicaría una confianza sostenida de los inversores en la economía argentina a mediano plazo.

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Rechazo al retorno del kirchnerismo

En el ámbito político, el ministro reiteró su firme convicción de que el kirchnerismo no tiene posibilidades reales de regresar al poder, independientemente de las tasas de crecimiento económico. Caputo criticó lo que considera una lectura simplista de la oposición, la cual sugiere que si la economía no crece al cuatro por ciento, el gobierno actual caería. Él sostiene que ya existe un cambio estructural en la sociedad argentina y que la mayoría de los ciudadanos no votarían por el kirchnerismo, considerando imposible volver al modelo anterior por sus consecuencias sociales negativas.

Impacto social y próximos pasos electorales

El funcionario argumentó que la inestabilidad se ha convertido en un negocio para ciertos sectores que se acostumbraron a vivir de ella, pero que hoy la diferencia entre los dos modelos políticos es mucho más clara para la población. En ese sentido, calificó las elecciones del año próximo como una oportunidad crucial para que el país afirme su identidad como una nación seria. A pesar de los ajustes en el crecimiento de este año, la administración mantiene el foco en la estabilidad a largo plazo y en la atracción de capital extranjero como motor principal del desarrollo nacional.