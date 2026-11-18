El ministro Caputo desmintó la corrida del dólar citando al Papa y justificó la estabilidad con el superávit comercial, aunque reconoció la precariedad laboral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintó durante este miércoles las alertas sobre una posible corrida cambiaria en Argentina. En el marco del evento Somos Pymes en la Feria Rural, el funcionario atribuyó la calma en el mercado de divisas al aumento del superávit comercial. Este incremento pasó de los 8.000 millones de dólar es a 30.000 millones de dólar es en el último año.

Caputo cita al Papa León XIV en Rural

Luis Caputo desató la atención al apropiarse de una frase del Papa León XIV para calmar los ánimos en redes sociales. El funcionario dijo: "Cambien el chip", parafraseando al Sumo Pontífice que había instado a no odiarse ni usar lenguaje violento. La alusión fue una respuesta directa al desenfreno en las plataformas digitales sobre la economía.

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El ministro insistió en que la mayor disponibilidad de divisas explica la ausencia de tensión cambiaria. Afirmó que no se reduce la demanda de dólares, sino que hay mucho más dinero en circulación. Caputo explicó a los empresarios pyme que las empresas tienen dólares y sobran para que el Banco Central recomponga su balance.

Estabilidad del tipo de cambio para elecciones

Luis Caputo descartó que la cotización del dólar se dispare el próximo año en la previa de las elecciones. Consideró que esa expectativa se basa en un pensamiento arraigado en el ADN de muchos argentinos por la tormenta económica anterior. Sostuvo que un plan de estabilización exitoso evita que el peso se devalúe bruscamente.

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El ministro apeló al antecedente de Uruguay para descartar una devaluación brusca. Indicó que en los primeros dos años del plan uruguayo, el tipo de cambio se apreció un 50% en términos reales. Aseguró que después el peso uruguayo no se movió más porque el plan fue exitoso. Esta comparación busca proyectar calma en los mercados financieros.

Crecimiento del superávit y proyecciones a 2031

El funcionario defendió la gestión fiscal y monetaria del Gobierno de Javier Milei y Luis Caputo. Atribuyó la estabilidad cambiaria al salto del superávit comercial registrado recientemente. Proyectó que las exportaciones se triplicarán hacia 2031 bajo el modelo económico actual. Esta proyección se presenta como evidencia de la solidez del plan de estabilización.

Sin embargo, el modelo del tándem presidencial-ministerial sigue destruyendo puestos de trabajo formales. La precarización laboral se profundiza mientras el país enfrenta crisis estructurales. La situación laboral refleja el colapso del modelo económico anterior que mencionó Caputo.

Reconocimiento de empleo informal tras casi 20 años

Aunque la destrucción de empleo formal continúa, Luis Caputo afirmó que Argentina registra creación de empleo por primera vez en casi 20 años. Esta afirmación contrasta con la destrucción de plazas formales en sectores clave de la industria nacional. El crecimiento mencionado por el ministro es un dato relevante en el debate económico actual.

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El ministro reconoció que este nuevo empleo es mayoritariamente informal. Admitió que no es el tipo de empleo que le gustaría ver como ministro de Economía. Aun así, lo presentó como un signo de crecimiento del nivel de empleo general. Este reconocimiento matiza la narrativa oficial sobre la recuperación del mercado laboral argentino.