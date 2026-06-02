Luis Caputo: El kirchnerismo no es una opción en Argentina

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, aseguró que el kirchnerismo no es una opción en el país. Aunque se puedan presentar situaciones extremas, el ministro sostuvo que Axel Kicillof nunca será presidente.

Luis Caputo , ministro de Economía de Argentina , aseguró que el kirchnerismo no es una opción en el país. Aunque se puedan presentar situaciones extremas como una guerra mundial o una invasión extraterrestre, el ministro sostuvo que Axel Kicillof nunca será presidente.

En una exposición ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina, Caputo celebró la marcha de la economía. El ministro señaló varios datos que sostienen su pronóstico de que se vienen los mejores 18 meses de los últimos años en la Argentina. Algunos de estos datos incluyen la recaudación tributaria, la inflación, los salarios, la actividad económica y la reforma laboral.

Caputo también aseguró que el Gobierno le irá bien en las elecciones y que la economía se llevará puesta a la política y a los intentos de desestabilización





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