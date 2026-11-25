El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el mecanismo financiero para honrar las deudas de 2027, garantizando el acceso a fondos del FMI y swaps de divisas.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, reveló el miércoles la estrategia detallada para afrontar los compromisos financieros vigentes, asegurando que el plan no afectará las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta intervención ocurre en un contexto de alta volatilidad, donde el riesgo país alcanzó los 1.120 puntos antes de estabilizarse en 1.068, niveles observados durante las turbulencias del periodo electoral de 2025.

Mecanismo Financiero y Origen de los Fondos

Caputo explicó que la cobertura de los vencimientos se sostendrá mediante ingresos por privatizaciones y una compra masiva de divisas al BCRA utilizando pesos generados por el superávit fiscal. Esta estructura busca dar respuesta a las dudas del mercado respecto a los vencimientos programados para 2027. La presión sobre los dólares financieros cedió durante la jornada, con el contado con liquidación retrocediendo a $1.735, mientras que el dólar minorista escaló a $1.630.

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Respaldos Institucionales y Cronograma de Ingresos

El funcionario destacó la importancia de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales por un monto de u$s1.200 millones. Este flujo depende de la aprobación por parte del directorio del FMI de la tercera revisión del acuerdo, cuyo tratamiento está previsto para la primera semana de diciembre. Adicionalmente, se espera el ingreso de fondos provenientes de la CAF y Fonplata en enero, coincidindo con el mes de vencimiento.

La privatización de la empresa AySA, cuyo traspaso se espera en diciembre, aportará aproximadamente u$s340 millones, cifra que Caputo redujo a u$s300 millones en su comunicación oficial. El ministro señaló que esta suma se suma a los u$s1.000 millones restantes de los financiamientos garantizados, alcanzando un total de u$s2.200 millones. Con la venta de AySA, la cifra total asciende a u$s2.500 millones, consolidando una parte significativa de la liquidez necesaria.

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Estrategia de Deuda Externa y Bonares

Para cubrir el grueso del pago restante, el Tesoro utilizará pesos del superávit primario, los cuales cambiará al BCRA por dólares. Esta operación implica una salida de reservas, pero Caputo argumentó que ya se ha asegurado un colchón de u$s5.000 millones mediante un swap de monedas. Este instrumento fue solicitado a China para despejar incertidumbres sobre la capacidad del Gobierno de refinanciar los vencimientos a lo largo de 2027, tal como contemplaba el programa financiero presentado en julio.

El ministro vinculó la facilidad para renovar estos vencimientos con el panorama electoral, indicando que estará claro si Javier Milei será reelegido para entonces. Caputo presentó el swap como un respaldo adicional para garantizar la certidumbre del mercado, destacando que los fondos ya están aprobados y disponibles. Este instrumento permite al Gobierno contar con u$s20.000 millones como colchón para enfrentar los años más complejos de la deuda del mandato actual.