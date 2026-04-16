Luis Brandoni sigue internado: Cancelan funciones de "Quién es quién"

El actor Luis Brandoni continúa hospitalizado tras una caída en su casa. Las funciones de la obra "Quién es quién" quedan suspendidas hasta nuevo aviso para permitir su recuperación. Se descarta un ACV y se confirma un hematoma.

En las últimas horas de este miércoles, el productor teatral Carlos Rottemberg confirmó a TN Show que el reconocido actor Luis Brandoni continúa internado. La salud del protagonista de la obra Quién es quién ha llevado a la cancelación de las funciones hasta nuevo aviso. Rottemberg expresó que el objetivo es brindar a Beto el tiempo necesario para su recuperación.

Se espera que para el jueves estén disponibles los resultados de nuevos estudios médicos realizados al artista tras sufrir una caída. El día anterior, el productor había informado a este medio que la situación no presentaba mayores cambios, pero que se realizarían análisis adicionales para determinar los pasos a seguir. Paralelamente, las redes sociales del Multiteatro emitieron un comunicado anunciando la suspensión de la obra. En él, se detalla que, en apoyo a la recuperación del Sr. Luis Brandoni, quien atraviesa un cuadro de salud de conocimiento público, la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de Quién es quién de manera indefinida. El lunes, Carlos Rottemberg había comunicado a TN Show que Luis Brandoni, a sus 85 años, sufrió una caída en su domicilio y fue ingresado en un sanatorio porteño para observación. El productor de la obra en la que actúa el artista aseguró a este medio que efectivamente se encontraba bajo observación a raíz de un incidente ocurrido el sábado en su hogar. Rottemberg también aclaró que la suspensión de la obra, que ya se había iniciado el viernes, se debió además a una dolencia de la actriz Soledad Silveyra, añadiendo otra razón al cese temporal de la temporada. En conversaciones previas con este medio, Rottemberg manifestó su preocupación por el estado de Brandoni, pero también ofreció detalles cruciales. Desmintió las versiones iniciales que apuntaban a un Accidente Cerebrovascular (ACV), aclarando que la condición de Brandoni exige unos días de evaluación y recuperación en el sanatorio. Explicó que se trata de un hematoma derivado del propio golpe, el cual necesita tiempo para ser absorbido por el organismo y ser controlado. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Luis Brandoni enfrenta problemas de salud que impactan su labor teatral en los últimos tiempos. En 2025, el actor ya había generado inquietud entre sus seguidores al sufrir una descompensación que también obligó a suspender Quién es quién. En aquella ocasión, Rottemberg había explicado a TN Show que Beto experimentó una ligera descompensación que requería reposo para su cuidado y recuperación. Si bien no se consideró grave, la falta de la energía necesaria para enfrentar al público motivó la medida. En noviembre de ese mismo año, nuevamente el productor se vio en la necesidad de suspender la obra. Como en cada oportunidad que debió comunicar una noticia de esta índole, Rottemberg dialogó con este medio para informar sobre la situación. La recurrencia de estos eventos subraya la importancia de la salud del actor y la prudencia en la continuidad de las presentaciones teatrales. El público y el entorno teatral esperan la pronta recuperación de Luis Brandoni para verlo nuevamente en escena





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